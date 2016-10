Konstanz Gericht verurteilt Neurologen wegen sexuellen Missbrauchs

Das Amtsgericht Konstanz hat einen Neurologen des sexuellen Missbrauchs an seinen Patientinnen schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Der 38 Jahre alte Mediziner nahm nach Auffassung des Gerichts zwischen 2014 und 2015 in einer Fachklinik im Kreis Konstanz "sexuelle Handlungen" an drei Patientinnen vor, indem er sie unsittlich berührte.

Das Schöffengericht war der Auffassung, dass es sich dabei um sexuellen Missbrauch "unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in vier Fällen" handele, sagte ein Gerichtssprecher.

Der 38-Jährige hatte die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.