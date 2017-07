Konstanz Mehrere Verletzte bei Schießerei in Diskothek

Bei einer Schießerei in einer Diskothek in Konstanz sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Zur genauen Zahl der Opfer oder den Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst keine Angaben. Die Situation sei unübersichtlich, so ein Polizeisprecher. Ob es auch Tote gab, war am Sonntagmorgen noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich in einer Diskothek im Industriegebiet in Konstanz. Gegen 4.30 Uhr seien am Sonntagmorgen mehrere Notrufe eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. Nach Angaben des Sprechers wurden unter anderem Spezialkräfte an den Tatort geschickt. Ein Hubschrauber kreiste über der Diskothek.

Am Sonntagmorgen teilte die Polizei mit, dass keine Gefahr mehr bestehe. "Es wird nicht mehr geschossen", sagte ein Polizeisprecher. Mittlerweile seien der oder die Täter "außer Gefecht gesetzt".

Nach Schießerei in Konstanz besteht aktuell keine Gefahr mehr! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Näheres folgt in Kürze. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 30. Juli 2017

Der SWR berichtete, der oder die Täter seien festgenommen worden. Das bestätigte die Polizei nicht. "Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte der Polizeisprecher.