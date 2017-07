Konstanz Streit war Grund für tödliche Schüsse in Disco

Der mutmaßliche Täter, der in Konstanz die tödlichen Schüsse in einer Diskothek abgab, hat sich zuvor mit Mitarbeitern gestritten. Bei dem Betreiber der Disko habe es um den Schwiegervater des 34-jährigen Angreifers gehandelt, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Johannes-Georg Roth. Worum es in der Auseinandersetzung ging, konnten die Ermittler noch nicht sagen.

Der Mann sei nach dem Streit aus der Disco gestürmt, mit dem Auto nach Hause gefahren und habe sich von dort ein Sturmgewehr besorgt. Damit sei er zurück zur Diskothek gefahren und habe das Feuer eröffnet. Ein Türsteher starb, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter angeschossen, der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Der 34-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung. Es handelt sich demnach um einen Kurden aus dem Irak, der seit 1991 in Deutschland lebt. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, so der Oberstaatsanwalt.

Bei der Tatwaffe handelt es sich um das Standardgewehr der amerikanischen Armee, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts sagte. Es sei eine "absolute Kriegswaffe". Ein Polizist habe eine Kugel gegen den Helm bekommen und nur aufgrund seiner Schutzausrüstung überlebt. Woher der Mann die Waffe hatte, war zunächst unklar.

Gegen 4.30 Uhr waren am Sonntagmorgen mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen, wie ein Sprecher sagte. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. Da zunächst unklar war, wie viele Täter in der Diskothek waren, seien unter anderem Spezialkräfte an den Tatort geschickt worden, hieß es in der Polizeimitteilung. Ein Hubschrauber kreiste über der Diskothek. Viele Gäste hatten laut Polizei nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder Deckung gesucht. "Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte ein Polizeisprecher.

Anmerkung: In einer früheren Version des Textes hieß es, der mutmaßliche Täter habe sich mit seinem Schwiegervater gestritten. Die Auseinandersetzung fand jedoch zwischen Mitarbeitern und dem 34-Jährigen statt. Der Schwiegervater ist lediglich Betreiber der Diskothek. Wir haben die Stelle korrigiert.