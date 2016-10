Süddeutschland Dutzende Festnahmen nach Kontrollen gegen Einbrecher

Bei einer dreitägigen Aktion zur Bekämpfung von Einbrecherbanden in Süddeutschland haben Polizisten allein in Bayern 26 Menschen festgenommen. In sechs Fällen wurden Haftbefehle ausgestellt, wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bilanzierte. Insgesamt seien rund 10.500 Fahrzeuge und Menschen kontrolliert worden. Beteiligt waren an der Aktion vom 27. bis zum 29. Oktober auch Polizeibehörden aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

"Damit haben wir den Fahndungsdruck auf kriminelle Banden deutlich erhöht", sagte Innenminister Herrmann. Er kündigte auch weitere länderübergreifende Aktionen an. Die Polizei hatte mit den Schwerpunktkontrollen gezielt nach Einbrecherbanden gefahndet. Die Bilanzen der weiteren beteiligten Bundesländer werden von den jeweiligen Innenministerien veröffentlicht.

Seit rund zehn Jahren steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche kontinuierlich. Ermittler führen die Zunahme zu großen Teilen auf kriminelle Banden aus dem Ausland zurück. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr als 167.000 Einbrüche und Einbruchsversuche registriert, fast zehn Prozent mehr als im Jahr 2014. Ähnlich hohe Zahlen gab es zuletzt in den späten Neunzigerjahren.

Die Verkehrskontrollen, die überwiegend auf Autobahnen und den Ausweichrouten stattfanden, wurden von den Landeskriminalämtern koordiniert. Auf der Innenministerkonferenz im Juni hatten die vier Bundesländer eine Vereinbarung zur gezielten Bekämpfung von Einbruchskriminalität geschlossen. Kern ist ein Acht-Punkte-Programm, darunter ein verbesserter Austausch von Informationen, eine gemeinsame Fahndung und eine verbesserte Zusammenarbeit bei Ermittlungsverfahren. Auch die Hamburger Polizei setzt mit ihrer Soko "Castle" bereits seit Längerem auf Verkehrskontrollen.

In Westdeutschland einigten sich am Montag die zuständigen Minister von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit ihren Kollegen aus Belgien und den Niederlanden zudem auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Vor Unterzeichnung der "Aachener Erklärung" hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) angekündigt, dass es schon im November erste gemeinsame Kontrollen geben soll.