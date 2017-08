Privat-U-Boot geborgen Schwedische Journalistin bleibt verschwunden

Von der 30 Jahre alten schwedischen Journalistin, die nach dem Untergang eines privaten U-Boots vermisst wird, fehlt weiter jede Spur. Die dänische Polizei teilte in Kopenhagen mit, sie habe bei einer Durchsuchung des Boots keine Leiche gefunden. Der Entwickler und Kapitän des U-Boots, Peter Madsen, sitzt seit Samstag wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Er bestreitet den Vorwurf, für das Verschwinden der Frau verantwortlich zu sein.

Peter Madsen war am Donnerstagabend im U-Boot mit der Journalistin aufgebrochen. Nach der Vermisstenmeldung eines Verwandten startete die dänische Marine eine große Suchaktion. Als das U-Boot am Freitag kurz vor dem Untergehen gefunden wurde, war Madsen allein. Er sagte aus, die Journalistin noch am Donnerstag auf einer kleinen Insel im Kopenhagener Hafengebiet abgesetzt zu haben.

Laut einem Polizeisprecher gibt es Anhaltspunkte, dass Madsen das U-Boot absichtlich versenkt hat. Bergungskräfte hoben es am Samstag in der Køge-Bucht aus sieben Meter Wassertiefe. Techniker betraten es, nachdem das Wasser abgelassen worden war. Die Polizei will nun die Gewässer rund um die Insel untersuchen, auf der Madsen die Journalistin nach eigenen Angaben abgesetzt hatte.