Korruptionsaffäre in Mecklenburg-Vorpommern LKA-Beamter zu drei Jahren Haft verurteilt

Wegen Bestechlichkeit, des Verrats von Dienstgeheimnissen und Steuerhinterziehung soll ein Beamter des Landeskriminalamts (LKA) Mecklenburg-Vorpommerns für drei Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich ordnete das Schweriner Landgericht den Einzug von 100.000 Euro aus dem Vermögen des Mannes an. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 60-jährige Angeklagte seit 2008 rund 270.000 Euro von einer mitangeklagten Unternehmensberaterin erhielt.

Gegen die 69-jährige ehemalige Journalistin aus Berlin verhängte das Gericht wegen Bestechung zwei Jahre und zehn Monate Haft. Die Unternehmensberaterin verkaufte an verschiedene Firmen wie zum Beispiel einen österreichischen Ölkonzern Informationen über deren Kunden, Konkurrenten oder Mitarbeiter. Der LKA-Beamte half ihr gegen Bezahlung bei den Recherchen. Dazu nutzte er auch interne Datenbanken zu Personen und Kraftfahrzeugen, zu denen nur die Polizei oder andere Behörden Zugang haben.

Damit hätten die beiden das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei erschüttert, sagte der Vorsitzende Richter. Einen Teil der in Briefumschlägen an konspirativen Orten übergebenen Honorare bekam der Beamte für nicht strafbare Aufträge der Unternehmensberaterin. Er meldete diese Nebentätigkeit jedoch nicht seinem Arbeitgeber. Da er die Nebeneinkünfte insgesamt nicht dem Finanzamt meldete, wurde er auch wegen Steuerhinterziehung bestraft.

Zu den Kunden der Nachrichtenhändlerin gehörte 2014 auch ein ukrainischer Oligarch. Das wurde den Angeklagten letztlich zum Verhängnis. Dem Oligarchen drohte in Österreich die Auslieferung an die USA.

Er beauftragte die Unternehmensberaterin, mit Hilfe des LKA-Beamten einen Kontakt zu US-Behörden zu knüpfen, weil er angeblich über die Aufhebung des Haftbefehls verhandeln wollte. Es grenze an Selbstüberschätzung und Realitätsverlust zu glauben, dass sie in diesem Fall hätten vermitteln können, sagte der Vorsitzende Richter.

Mangels eigener Englischkenntnisse bat der LKA-Mann einen Kollegen, Briefe an US-Sicherheitsbehörden zu schreiben. Die Kopien wurden durch Zufall auf dessen Dienstcomputer entdeckt, wodurch die Ermittlungen gegen die Angeklagten 2015 ausgelöst wurden.