Vorwurf des Totschlags durch Unterlassen Anklage gegen sechs Klinikmitarbeiter im Fall Niels H.

Der mutmaßliche Serienmörder Niels H. hat im Klinikum Delmenhorst offenbar eine weitere Patientin getötet. Die 67-jährige Renate R. starb am 24. Juni 2005, zwei Tage nachdem eine Krankenschwester den damaligen Pfleger auf frischer Tat ertappt hatte.

Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, gestand H. in einer Vernehmung am 8. September, der Seniorin den Betablocker Sotalex verabreicht zu haben. Wegen diesem und anderen Todesfällen hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen sechs Verantwortliche aus dem Klinikum erhoben. Der Vorwurf lautet auf Totschlag durch Unterlassen. Die Klinikmitarbeiter sollen es versäumt haben, H. zu stoppen.

Nach SPIEGEL-Recherchen verständigten sich die beiden damaligen Oberärzte Thorsten K. und Kurt S. sowie der Stationsleiter Dirk F. am 23. Juni darauf, zunächst nicht die Polizei einzuschalten und H. nicht mit den Anschuldigungen zu konfrontieren. So durfte er noch zwei Tage weiter arbeiten. In seinem letzten Spätdienst soll er dann Renate R. getötet haben.

Niels H., 39, wurde nach zwei Prozessen 2008 und 2015 wegen zweifachen Mordes, drei versuchten Morden sowie einer gefährlichen Körperverletzung im Klinikum Delmenhorst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Auf massiven Druck von Angehörigen nahm die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Ermittlungen gegen den Krankenpfleger wieder auf.

Er hatte gestanden, dass er Patienten in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzte, um sie danach zu reanimieren. Die Ermittler untersuchten weitere Todesfälle in H.s Dienstzeiten und ordnete die Exhumierung von verstorbenen Patienten an.

Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft von insgesamt 37 nachgewiesenen Tötungsdelikten in Delmenhorst aus. Im Klinikum Oldenburg, wo H. vor seinem Wechsel nach Delmenhorst gearbeitet hatte, soll er nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens sechs Patienten getötet haben. Die Ermittlungen dauern an.