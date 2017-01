Fahndung der Polizei Geflohener Häftling soll bundesweit Banken überfallen haben

Ein vor zehn Jahren aus dem Krefelder Gefängnis verschwundener Häftling soll für eine bundesweite Serie von Banküberfällen verantwortlich sein. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwalt Aachen haben auf Hinweise zur Ergreifung des 48-Jährigen und eines Komplizen 61.500 Euro Belohnung ausgesetzt.

Der Gesuchte soll Überfälle auf Banken in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern begangen haben. Wegen der Taten in Aachen, Düren, Bad Münster, Kirchen/Sieg und Augsburg haben die Behörden Fahndungsplakate veröffentlicht. Der Gefängnisausbrecher soll sich bei den Überfällen abends in Bankfilialen geschlichen haben, um dann am nächsten Morgen dem Personal aufzulauern.

Nach seinem mysteriösen Verschwinden 2007 aus dem Krefelder Gefängnis war gegen vier Gefängniswärter ermittelt worden. Der Gefangene hatte eine besonders gepanzerte Zelle verlassen dürfen, weil er angeblich einen anderen Häftling in dessen Zelle besuchen wollte.

DPA Phantombild der Polizei

Der wegen versuchten Bankraubs mit Geiselnahme zu sieben Jahren Haft verurteilte Mann hatte sich nach dem Ausbruch per Fax bei der Justiz gemeldet und eine mildere Strafe gefordert.