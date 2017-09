Krefeld Mann bedroht 68-Jährige stundenlang mit Messer

Eine 68 Jahre alte Frau ist in der Krefelder Innenstadt stundenlang von einem Mann mit einem Messer bedroht worden. Der 46-Jährige hatte die Frau am Mittag in der Nähe des Hauptbahnhofs in seine Gewalt gebracht.

Nach knapp vier Stunden wurde der wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann festgenommen. Die Frau und der Täter wurden bei der Festnahme leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Die Polizei war um 12.08 Uhr alarmiert worden: Ein Mann bedrohe eine Frau im Eingangsbereich des Hansa Centrums am Busbahnhof. Das Einkaufszentrum wurde daraufhin evakuiert. Ein Augenzeuge berichtete später, dass der Täter in Bahnhofsnähe zusammen mit der Frau an einer Straßenbahnhaltestelle saß.

Zwischenzeitlich waren auch speziell geschulte Beamte mit ihm in Kontakt. Spezialkräfte hielten sich in der Nähe des Mannes hinter einer Straßenbahn auf. Der Bereich war großräumig abgesperrt. Wenig später kam es zur Festnahme. Der nahegelegene Hauptbahnhof war nach Angaben eines Bahnsprechers von dem Großeinsatz nicht betroffen.

Die "Rheinische Post" berichtete, dass der Mann am Morgen von Beamten in seiner Wohnung überprüft werden sollte. Sie hätten ihn jedoch nicht zu Hause angetroffen und nach einem Tipp später am Hauptbahnhof gefunden. Er habe sich jedoch gegen die Festnahme gewehrt, ein Messer gezogen und die Frau in seine Gewalt gebracht. Ob es sich um ein Zufallsopfer handelte, sagte die Polizei nicht.