Hauptbahnhof in Krefeld Polizei nimmt Mann nach Beilattacke fest

Mit einem Beil ist ein Mann am Krefelder Hauptbahnhof auf einen 33-Jährigen losgegangen und hat ihn dabei verletzt. Nach der Attacke am Sonntagabend stellten Polizisten den 52 Jahre alten mutmaßlichen Täter am Ausgang des Bahnhofs.

Weil der Mann auf die Beamten zugelaufen sei und sie bedroht habe, hätten die Polizisten zunächst einen Warnschuss abgegeben und den 52-Jährigen dann mit einem Streifschuss am Bein getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Lebensgefahr bestehe für das Opfer der Beilattacke nicht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Männer, die sich häufig im Bahnhofsmilieu aufhalten sollen, wurden beide leicht verletzt.