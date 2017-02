Frau im Rollstuhl Dieb klaut Rucksack samt Beatmungsgerät

Einer schwer behinderten Rollstuhlfahrerin ist im Zug ihr Rucksack entwendet worden. Im diesem befand sich das Sauerstoffbeatmungsgerät der 29-Jährigen. Durch den Diebstahl brachte der noch unbekannte Täter die Frau in Lebensgefahr.

Wie die Bundespolizei mitteilte, stieg die Rollstuhlfahrerin im Duisburger Hauptbahnhof in einen Regionalexpress. Dabei half ihr eine Reisende. Der Rucksack mit dem darin enthaltenen Beatmungsgerät wurde nach dem Einstieg in den Zug neben dem Rollstuhl abgestellt. Normalerweise versorgt ein Schlauch die behinderte Frau mit dem notwendigen Sauerstoff. Durch den einsetzenden Druckabfall bemerkte sie einige Zeit später, dass ihr Rucksack samt Beatmungsgerät entwendet worden war.

Die Frau war so schockiert, dass sie zunächst nicht auf sich aufmerksam machen konnte. Erst in Hamm wurde der Vorfall bemerkt und sie konnte ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/6 888 000 können sich Zeugen bei der Bundespolizei melden.