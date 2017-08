Verbrechen Kriminalität an deutschen Hauptbahnhöfen steigt deutlich

Einen Überblick finden Sie hier. Wo steht Deutschland: bei der Integration von Flüchtlingen, dem Umweltschutz, der sozialen Gerechtigkeit? Wir wollen es herausfinden - und berichten in sieben Themenwochen über Deutschland im Wahljahr 2017.

Ein 24-Jähriger wirft in einem Fast-Food-Restaurant mit Essen um sich, er gerät in Streit mit einer Männergruppe, wird geschlagen, auch ein Glas fliegt.

Ein 25-Jähriger hält eine 43-Jährige fest und versucht, sie zu küssen. Erst als ihr Freund der Frau zu Hilfe kommt, lässt der Täter ab und flüchtet.

Ein Mann bricht nachts in eine Bäckerei ein und randaliert, eine Glasvitrine und ein Getränkekühlschrank gehen zu Bruch.

Zwei Angreifer schlagen einem 26-Jährigen ins Gesicht und stoßen ihn auf ein Bahngleis. Das Opfer muss ins Krankenhaus, die Täter entkommen unerkannt.

Vier Fälle aus den vergangenen Wochen, alle geschehen am Stuttgarter Hauptbahnhof. Körperverletzung, Sexualdelikte, Diebstähle - es ist nicht schwer, Beispiele für Verbrechen an großen deutschen Bahnhöfen zu finden, denn die Sicherheitslage dort ist so schlecht wie seit Jahren nicht.

In Stuttgart wird das besonders deutlich: 2011 registrierte die Bundespolizei, die für die Sicherheit im Bahnbereich zuständig ist, rund 1580 Straftaten. 2016 waren es mit 3060 fast doppelt so viele; ein starker Anstieg, der in diesem Zeitraum in vielen deutschen Städten zu beobachten ist.

Bislang hat die Bundespolizei in der Regel nur Kriminalitätsstatistiken für ganze Regionen veröffentlicht. Dem SPIEGEL liegen die von der Polizei erfassten Deliktzahlen für die zehn meistfrequentierten Bahnhöfe vor: Hamburg, Frankfurt am Main, München, Köln, Stuttgart, Berlin Hauptbahnhof, Hannover, Düsseldorf, Berlin-Friedrichstraße, Berlin-Ostkreuz.

Größte deutsche Bahnhöfe Bahnhof Besucher pro Tag Hamburg 530.000 Frankfurt a.M. 460.000 München 400.000 Köln 310.000 Stuttgart 300.000 Berlin Hauptbahnhof 300.000 Hannover 280.000 Düsseldorf 270.000 Berlin-Friedrichstraße 240.000 Berlin-Ostkreuz 210.000 Quelle: Deutsche Bahn

Nur an einem der Bahnhöfe ist die Zahl der Straftaten niedriger als vor fünf Jahren: in Düsseldorf. Das zeigen detaillierte Zahlen der Bundespolizei sowie der Landespolizei. In Frankfurt hat sich die Zahl der erfassten Rauschgiftdelikte in fünf Jahren mehr als verdreifacht, in Berlin ist die Zahl der Diebstähle rasant gestiegen, in Hannover verzeichnete die Bundespolizei insgesamt 61 Prozent mehr Straftaten als noch 2011.

"An manchen Bahnhöfen ist ein Zustand erreicht, in dem sich der Bürger nicht mehr sicher fühlen kann", warnt Ernst Walter, Vorsitzender der DPolG-Bundespolizeigewerkschaft.

Hinzu kommt eine oft enorm unangenehme Atmosphäre an den Bahnhöfen. In München etwa mussten sich Reisende zuletzt immer wieder den Weg durch einen Pulk betrunkener Männer bahnen. Eine Rollstuhlfahrerin berichtet, auf der Wache habe man ihr geraten, sie solle abends besser nicht im Hauptbahnhof sein: "zu gefährlich"

"Die zunehmende Verrohung der Gesellschaft ist an den Hauptbahnhöfen ganz besonders zu spüren", sagt Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Ein direkter Vergleich der einzelnen Bahnhöfe ist schwierig, da nicht überall vergleichbare Zahlen und vergleichbare Zuständigkeiten im und am Bahnhof vorliegen. Gerade die Landespolizeien, die für den Bereich außerhalb der Bahnhofsgebäude zuständig sind, konnten das "Gebiet Bahnhof" nicht einheitlich erfassen.

Wir haben die Zahlen trotzdem abgefragt und aufgenommen. Denn häufig hilft die Landespolizei auch im Gleisbereich selbst. Und wenn die Kriminalität an den Verkehrsknotenpunkten steigt, nimmt sie oft auch in der näheren Umgebung zu - und umgekehrt. Die Entwicklungen lassen sich nicht getrennt voneinander betrachten.

Der Überblick:

Die Kriminalität an deutschen Hauptbahnhöfen Hauptbahnhof Hamburg: Der meistgenutzte Bahnhof Deutschlands hat seit langem einen schlechten Ruf. Die Zahl der registrierten Straftaten ist in den vergangenen fünf Jahren um rund ein Drittel gestiegen, auch wenn sie mittlerweile wieder rückläufig ist (von 2922 in 2011 über 4273 in 2014 auf 3846 in 2016). Die Zahl der Rohheitsdelikte im Hamburger Hauptbahnhof liegt mit 444 im vergangenen Jahr zwar niedriger als 2014, aber deutlich höher als 2011 (362). Hauptbahnhof Frankfurt am Main: Selbst die eher nüchterne "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bezeichnete den Bahnhof in einem Kommentar im vergangenen Herbst als "Tor zur Hölle". Reisende klagen vor allem über die dortige Drogenszene. 2016 registrierte die Frankfurter Polizei am Hauptbahnhof beinahe dreimal so viele Straftaten wie noch 2011. Die Rauschgiftdelikte legten im gleichen Zeitraum um 235 Prozent zu.

Die Gesamtzahl aller von der Bundes- und Landespolizei für den Hauptbahnhof gemeldeten Delikte nahm in den fünf Jahren um 67 Prozent zu. Die Zahl der erfassten Gewaltstraftaten wie Raub oder gefährliche Körperverletzung stieg um 73,3 Prozent.

Verstöße gegen das Ausländer- und Aufenthaltsrecht spielen für den von der Landespolizei registrierten Zuwachs an Straftaten keine Rolle. Allerdings geht ein Teil der von der Bundespolizei festgestellten Kriminalitätszunahme auf diese Delikte zurück. Doch selbst wenn man sie herausrechnet, stieg die Zahl der seit 2011 im Hauptbahnhof registrierten Straftaten in fünf Jahren um 39 Prozent.

War 2011 nur jeder zwanzigste von der Landespolizei wegen Delikten am Frankfurter Hauptbahnhof registrierte Verdächtige ein Zuwanderer, war es 2016 mehr als jeder vierte. Hauptbahnhof München: Im Bahnhof selbst registrierte die Bundespolizei im vergangenen Jahr mit rund 2700 etwa 46 Prozent mehr Straftaten als noch 2011. Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht durch Flüchtlinge sind dabei nicht enthalten.

Die Zahl der Rohheitsdelikte, zu denen vor allem Körperverletzungen und Nötigungen zählen, stieg im gleichen Zeitraum von gut 300 auf etwa 400 pro Jahr. Die Zahl der Delikte in der Umgebung des Bahnhofs hat sich laut Landespolizei seit 2012 mehr als verdoppelt. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt ist die Drogenszene gewachsen. Die Polizei beklagte bereits im vergangenen Jahr, dass dort zunehmend auch minderjährige Flüchtlinge von Kriminellen als Dealer eingesetzt werden. Hauptbahnhof Köln:: Die Zahl aller bei Bundes- und Landespolizei registrierten Straftaten* im Bahnhof und im Radius von 300 Metern um den Bahnhof herum stieg von 2011 bis 2015 um gut 63 Prozent auf rund 13.250. Im vergangenen Jahr sank sie jedoch wieder auf knapp 10.000, was immer noch 23 Prozent über dem Niveau von 2011 liegt.

Eine Sprecherin der Bundespolizei führt diesen ersten Erfolg auf "die erhöhte anlassbezogene Polizeipräsenz sowie den intensiven Informationsaustausch mit unseren Sicherheitspartnern in NRW" zurück.

Besorgniserregend bleibt die steigende Zahl der Gewaltdelikte, die teilweise auch durch die Ereignisse in der Silvesternacht 2015/2016 zu erklären ist. Die Zahl der Gewaltdelikte, die im und um den Bahnhof registriert wurden, hat sich zwischen 2011 und 2016 auf jährlich gut 640 verdoppelt, der Anstieg war über die Jahre kontinuierlich.

Ein Problem bleiben auch die vielen Eigentumsdelikte, die mit 1800 gemeldeten Fällen, fast fünf pro Tag, in etwa auf dem Niveau von 2011 liegen. Hauptbahnhof Stuttgart: Neben dem eingangs beschriebenen Anstieg der Straftaten im Bahnhof fällt vor allem eine Entwicklung im Gebiet um den Bahnhof herum auf: Dort liegt die Zahl der insgesamt registrierten Straftaten zwar wieder auf dem Niveau von 2011, doch die Zahl der Rauschgiftdelikte ist deutlich gestiegen: von 195 im Jahr 2011 auf 412 in 2016. Für ihre Statistik zählte die Landespolizei die Straftaten im Hauptbahnhof-Gebäude, der Klettpassage und dem Arnulf-Klett-Platz zusammen.

Ebenso beunruhigend ist eine andere Entwicklung: Die Zahl Gewaltstraftaten, die die Landespolizei im Bahnhof und in dessen unmittelbarer Nähe erfasst, hat sich zwischen 2011 und 2016 beinahe verdoppelt (von 66 auf 117). Und auch die Zahl der von der Bundespolizei registrierten schweren und gefährlichen Körperverletzungen fiel in den vergangenen drei Jahren jeweils höher aus als noch zu Beginn des Jahrzehnts.

Die insgesamt hohe Zahl der registrierten Straftaten ist auch durch die höheren Zahlen der Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht zu erklären - bis 2013 hatten diese Delikte kaum eine Rolle gespielt. Von den 3060 im vergangenen Jahr im Bahnhof registrierten Straftaten waren 480 Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, im Jahr zuvor waren es noch sechsmal so viele gewesen. Etwas weniger als ein Drittel des von der Bundespolizei seit 2011 registrierten Kriminalitätszuwachses geht darauf zurück.

Die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge habe aber auch in anderen Deliktgruppen zugenommen, so ein Sprecher der Stuttgarter Polizei: "Allgemein kann gesagt werden, dass sie in der Alltagskriminalität angekommen sind." Hauptbahnhof Berlin: Die Zahl der von der Bundespolizei aufgenommenen Straftaten am Hbf ist von 2012 bis 2016 kontinuierlich gestiegen - um 52 Prozent auf 2138.** Die hohe Zahl sei durch Eigentumsdelikte zu erklären, sagte ein Sprecher der Berliner Bundespolizei. Tatsächlich stieg die Fallzahl in diesem Bereich um 139 Prozent. Man habe Maßnahmen gegen das Phänomen getroffen, so der Sprecher, ein signifikanter Rückgang sei bereits sichtbar.

Die Zahl der registrierten Körperverletzungen im Bahnhof liegt unter dem Niveau von 2012. Hauptbahnhof Hannover: Die Zahl der Straftaten ist in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Bundespolizei zählte am Hauptbahnhof im vergangenen Jahr 61 Prozent mehr Straftaten als noch 2011. Die Zahl der Rohheitsdelikte stieg im gleichen Zeitraum um 43 Prozent auf 370.

Aufenthaltsdelikte spielen in Hannover kaum eine Rolle. Ein Lichtblick: Die Zahl der Taschendiebstähle war zuletzt rückläufig. Auch im Bahnhofsviertel kommt es jedoch zu immer mehr Straftaten. Die Inspektion Mitte verzeichnete zwischen 2011 und 2016 einen Zuwachs von 42 Prozent auf gut 20.000 Delikte, die Gewalt legte um 38 Prozent zu. Hauptbahnhof Düsseldorf: Zwischen 2011 und 2015 registrierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof stets zwischen 4200 und 4500 Delikte. Im vergangenen Jahr sank die Zahl jedoch spürbar auf etwa 3500 - im Vergleich zu 2011 ein Rückgang von 22 Prozent. Gründe für die positive Entwicklung sind nach Ansicht der Strafverfolger vor allem eine verstärkte Polizeipräsenz sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei. Zwar war die Zahl der 2016 von der Landespolizei am Hauptbahnhof erfassten Straftaten höher als noch vor fünf Jahren, bereinigt um ausländerrechtliche Verstöße stagnierte sie jedoch, war im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht rückläufig. Berlin-Friedrichstraße: Die Zahl der Straftaten, die die Bundespolizei im Bahnhof erfasst hat, ist von 2013 bis 2016 von 316 auf 504 angestiegen. Mehr als die Hälfte davon waren Taschendiebstähle, der Anstieg beträgt in dieser Kategorie 135 Prozent. 2012 gab es der internen Statistik zufolge zwar genauso viele Straftaten wie im vergangenen Jahr. Rechnet man jedoch die Zahlen der Berliner Landespolizei für die Haltestelle hinzu, gab es auch hier im Vier-Jahres-Vergleich einen Anstieg der Straftaten. Registrierte die Berliner Landespolizei 2012 noch 150 Delikte am S-Bahnhof Friedrichstraße, waren es im vergangenen Jahr 191.

Am U-Bahnhof Friedrichstraße gab es im gleichen Zeitraum sogar ein deutliches Plus von 140 auf 329 von der Landespolizei registrierte Straftaten. Auch in der Umgebung gab es eine Zunahme an Straftaten, zwischen 2010 und 2016 um 55 Prozent. Berlin-Ostkreuz: Die Bundespolizei registrierte seit 2012 einen Anstieg der Deliktzahlen um 43 Prozent - vor allem aufgrund von Taschendiebstählen, deren Zahl sich in den vier Jahren bis 2016 vervierfacht hat.

Die Landespolizei verzeichnet im Bahnhof Ostkreuz eine Zunahme der Straftaten** seit 2012 um 24 Prozent. Die Zahl der bei Bundes- und Landespolizei am Bahnhof selbst registrierten Gewalttaten stieg im gleichen Zeitraum um 44 Prozent.

An den Großbahnhöfen rächten sich nun frühere Stellenstreichungen bei der Bundespolizei, sagt Gewerkschafter Radek. Die Regierung Merkel habe zudem Personal von Bahnhöfen zu Flughäfen und Grenzsicherung abgezogen. Aktuell gibt es rund 5000 Bahnpolizisten - dem GDP-Mann zufolge sind das etwa 2350 Beamte zu wenig: "Die Kollegen sind längst am Limit." Sie könnten nicht mehr "die abschreckende Präsenz an den Bahnhöfen zeigen wie früher", sagt Radek.

Laut Radek gibt es auch andere Ursachen für den Kriminalitätsanstieg: "Ein Teil der Straftaten geht auf eine kleine Minderheit unter den Flüchtlingen zurück." Da gebe es "nichts schön zu reden".

Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz spielen den Zahlen der Sicherheitsbehörden zufolge anders als noch 2015 an den Großbahnhöfen keine große Rolle - mit zwei Ausnahmen: In Stuttgart geht ein knappes Drittel des registrierten Kriminalitätszuwachses auf diese Delikte zurück. Und in Frankfurt fällt der Anstieg, wenn man die Aufenthaltsdelikte herausrechnet, mit 39 statt 67 Prozent ebenfalls geringer aus.

Erotikshops und Raucherkneipen

"Der zum Teil deutliche Anstieg der Kriminalität an großen Hauptbahnhöfen ist ein Grund dafür, warum die SPD in den kommenden Jahren weitere 15.000 neue Stellen bei der Bundespolizei fordert", sagt Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Das CDU-geführte Bundesinnenministerium will bis 2020 gut 6800 zusätzliche Polizisten einstellen. In welchen Bereichen sie anfangen, ist jedoch noch offen. Klar ist aber: Die ersten neuen Beamten werden laut einer Sprecherin erst 2019 "zum Einsatz kommen". Sie verweist jedoch auf die zuletzt ausgebaute Videoüberwachung an Bahnhöfen.

Aus Sicht von Jan Korte, stellvertretender Vorsitzender der Linken-Bundestagsfraktion, zeigt die gestiegene Kriminalität an Großbahnhöfen, "dass Personalabbau bei der Polizei nicht durch massiv ausgeweitete Videoüberwachung aufgefangen werden kann".

Die DB hatte zuletzt angekündigt, 500 zusätzliche Sicherheitsmitarbeiter einzustellen - Kritikern ist das jedoch zu wenig. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert eine andere Bahnhofsgestaltung, um die Sicherheitslage zu verbessern. "Wer Erotik-Shops oder Raucherkneipen statt Drogeriemärkte und gut bürgerlichen Restaurants ansiedle, ziehe "natürlich ein ganz anderes Publikum an", sagt ein Sprecher.

*Während die Bundespolizei Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) übermittelte, wertete die Kölner Landespolizei ihre Eingangsstatistik (PES) aus, da so eine genauere Eingrenzung möglich gewesen sei. Da beide Behörden für die gesamte Zahlenreihe jeweils nur die PKS oder die PES verwendeten, lässt sich ein Trend ablesen. Die PES-Zahlen sind nach Polizeiangaben valide und für Zahlenreihen zur Entwicklung der Kriminalität geeignet. Allerdings fallen die PES-Zahlen naturgemäß etwas höher aus als die bereinigten PKS-Zahlen.

**Im Gegensatz zu anderen Bundespolizeipräsidien haben die Berliner nicht die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik ermittelt, da dies "nur mit einem erheblichen Aufwand" möglich wäre. Die Kriminaler ermittelten die Deliktzahlen stattdessen mithilfe des Vorgangsbearbeitungssystems der Bundespolizei für die Jahre 2012 bis 2016 - Zahlen für 2011 lägen nicht vor. Die Zahlen sind nach Auskunft der Sicherheitsbehörden valide und belastbar.