Die Ärztin Kristina Hänel, die wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verurteilt worden war, ist mit ihrer Berufung vor dem Landgericht Gießen gescheitert.

Hänel war im Dezember zu einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Website über die Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informierte. Hintergrund ist der umstrittene Paragraf 219a ("Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft"). Das Gesetz verbietet das öffentliche Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen.

Hänel hatte gegen ihre Verurteilung Rechtsmittel eingelegt, der Fall ging deshalb für eine Überprüfung an das Landgericht. In ihrem Plädoyer forderte die Verteidigung, den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Die Norm sei "nicht vereinbar mit dem Grundgesetz". Die Staatsanwaltschaft forderte, das Urteil aufrechtzuerhalten.

Das Gericht äußerte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Werbeverbots. Indirekt forderte es eine politische Entscheidung in der Sache. Die Gerichte seien "in solchen Dingen überfordert". An die Adresse Hänels hieß es: "Sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel in einem Kampf für ein besseres Gesetz."

Der Fall hatte bundesweit Debatten um Änderungen des Abtreibungsrechts ausgelöst. In Kassel sind in einem ähnlichen Verfahren zwei Frauenärztinnen angeklagt. CDU/CSU und SPD streiten seit Längerem über den Paragrafen 219a. Die SPD will diesen reformieren oder abschaffen, wie Justizministerin Katarina Barley erneut bestätigte. In der Union gibt es dagegen große Vorbehalte.