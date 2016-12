Brandanschlag in Kronshagen Mutmaßlicher Täter soll sich wegen Mord verantworten

Er soll seine Frau in einem Vorort von Kiel bei lebendigem Leib verbrannt haben. Darum hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 41-Jährigen trotz seiner psychischen Probleme Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Die 38-jährige Frau war am Mittwoch an den Folgen des Verbrechens gestorben. Der mutmaßliche Täter soll am Mittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

"Wir sehen in diesem Fall die Mordmerkmale Heimtücke und Grausamkeit als gegeben an", sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. "Bei dem Angriff hat der mutmaßliche Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt und insofern heimtückisch gehandelt." Das Anzünden der Frau erfülle das Merkmal der Grausamkeit.

Der 41-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft seine getrennt von ihm lebende Ehefrau am Mittwochmorgen im Vorort Kronshagen mit einer brennbaren Flüssigkeit in einem Auto übergossen und danach auf offener Straße angezündet haben.

Das Opfer erlag am Abend im Krankenhaus den schweren Brandverletzungen. Passanten hatten das grausige Geschehen nahe einer Klinik schockiert beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ist der mutmaßliche Täter für seine Tat verantwortlich und damit schuldfähig. "Wir wissen, dass er in psychiatrischer Behandlung war, gehen aber davon aus, dass er bei dem Verbrechen steuerungsfrei war", sagte Bieler. Die Frau hinterlässt zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren.