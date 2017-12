Kuhglocken-Prozess in München "Wer keine Kühe mag, muss nicht aufs Land ziehen"

Für Sebastian Urban geht es um nicht weniger als den "Erhalt der bayerischen Lebenskultur". Zu den Kühen im Voralpenraum gehörten nun einmal Glocken, findet er. "Das ist einfach schön und bei uns einfach Brauch." Er sei ins Landgericht München II gekommen, um die kleinen Bauern aus der Region, die oft noch Familienbetriebe seien, zu unterstützen, sagt Urban. Er ist selbst auf einem Bauernhof im Süden Oberbayerns groß geworden.

Wie einige andere wartete Urban im Gericht auf ein Urteil in einem langjährigen skurrilen Nachbarschaftsstreit. Ein Mann aus Holzkirchen im Landkreis Miesbach klagte gegen eine Bäuerin, deren Kühe vor seinem Haus weiden. Dabei ging es ihm vor allem um den Lärm der Kuhglocken. Zudem sei der Kuhgestank unerträglich. Eine Lokalzeitung sprach vom "Glockenkrieg von Holzkirchen".

Da weder Kläger noch Beklagter erschienen waren, wurde das Urteil am Vormittag zunächst gar nicht verlesen - zur großen Enttäuschung Urbans. Später durfte er sich doch noch freuen. Das Gericht teilte am Nachmittag mit, es habe die Klage abgewiesen.

Der zugezogene Kläger hatte 2015 einem Vergleich vor dem Amtsgericht Miesbach zugestimmt, der den Glockenlärm reduzieren sollte - der Kompromiss hatte aus Sicht des Klägers jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Das Landgericht sah den Vergleich aus der Vergangenheit nun jedoch als bindend an.

"Dann kämen auch keine Touristen mehr"

In Holzkirchen dürften viele über die Entscheidung jubeln. Die Kuhglocken waren in der Region ein Reizthema. Während des Prozesses gab es im Gericht Zwischenrufe. Selbst der örtliche Bürgermeister hatte sich in den Zwist eingemischt, von einer Tradition in der Region gesprochen. Die Gemeinde verpachtet das Grundstück an die Bäuerin Regina Killer - und will dies auch gerne weiter tun.

Killer ließ sich bei einem Verhandlungstermin im Oktober von den Prozessbesuchern als Vorkämpferin des Brauchtums feiern. Sie machte deutlich, dass ein Verzicht auf die Glocken keinesfalls infrage komme. Es gehe nicht nur um sie und ihre Kuhglocken. "Wenn es so weitergeht, ist Bayern am Ende. Dann kämen auch keine Touristen mehr", sagte die Landwirtin unter Beifall.

Tatsächlich gab es in Südbayern in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden über Kuhglocken; mitunter landeten die Fälle vor Gericht. So etwa in Bad Reichenhall. Dort endete eine Klage mit einem Vergleich, der das Tragen der Glocken deutlich einschränkte. 2015 gab es eine - für den ländlichen Raum - regelrechte Großdemo gegen ein gerichtlich verhängtes Glockenverbot. 150 Menschen zogen lautstark durch das bei Touristen beliebte Städtchen. In Rottach-Egern beschäftigte sich in diesem Jahr sogar der Gemeinderat mit der Beschwerde über zu laute Kuhglocken. Doch auch dort sieht man keinen Handlungsbedarf.

"Warum brauchen Kühe denn unbedingt Glocken?"

Peter Hartherz, der Anwalt des klagenden Hausbesitzers in Holzkirchen, fragt dagegen: "Warum brauchen Kühe denn unbedingt Glocken?" Sein Mandant habe der Gegenseite vorgeschlagen, die Tiere mit GPS auszustatten, sagt Hartherz.

Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Schließlich argumentieren Glocken-Befürworter außer mit Heimatliebe und dem Tourismus auch damit, dass sich Tiere mit Glocken leichter finden lassen. Das lässt sich auch mit GPS bewerkstelligen. In Österreich war so zuletzt ein Nachbarschaftsstreit über angeblich zu laute Glocken gütlich beigelegt worden. Doch Bäuerin Killer wollte kein GPS.

Für Kuhglockenfan Urban ist ohnehin klar: "Wer keine Kühe mag, muss nicht aufs Land ziehen." Eine Ursache für die Zunahme solcher Streitereien: Seit Jahren zieht eine große Zahl meist wohlhabender Menschen aus anderen Teilen Deutschlands in das für seine schönen Wälder, Almen, Seen und Berge bekannte Alpenvorland südlich von München.

Manche Kinder von Einheimischen müssen dagegen wegen der explodierenden Grundstückspreise wegziehen. Immer wieder gibt es deshalb auch Auseinandersetzungen über krähende Hähne und zu laute Glocken - bei Kirchen und Kühen.

Auch der Holzkirchener Fall ist noch nicht vorbei, sondern geht wohl schon bald in eine neue Runde. Die Frau des Glocken-Gegners hat nun ihrerseits Klage eingereicht.