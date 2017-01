kurz & krass Künstler wegen Liegestütze auf Altar verurteilt

Was als Kunstprojekt begann, wird für einen Mann im Saarland wohl teuer. Wegen eines umstrittenen Videoprojekts, für das er durch eine katholische Kirche turnte, soll er nun eine Geldstrafe zahlen.

Der Vorwurf: Hausfriedensbruch und Störung der Religionsausübung. "An diesem Tag ist eine Grenze überschritten worden", begründete die zuständige Richterin am Amtsgericht in Saarbrücken das Urteil. Sie verhängte eine Geldbuße von 700 Euro. Der Künstler will nach eigenen Angaben in Berufung gehen.

Das Video mit dem Namen "Pressure to Perform" ("Leistungsdruck"), war in einem Schaufenster zu sehen. In dem Video macht der Künstler Alexander Karle unter anderem Liegestütze auf dem Altar der St.-Johann-Kirche in Saarbrücken. Wenige Wochen nach der Performance sagte der 38-Jährige, es gehe ihm bei dem Video um Kunst - und nicht um eine Aktion gegen die Kirche.