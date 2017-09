Todesfälle in Altenheim Angeklagte Pflegerin bestreitet Mordabsicht

Aus Langeweile und Machtgier sollen drei Altenpfleger in einem Seniorenheim in Lambrecht gemordet haben. Gemeinsam sollen sie laut Staatsanwaltschaft eine Heimbewohnerin getötet haben, zwei von ihnen sollen auch für einen weiteren Mord verantwortlich sein. Nun hat eine Angeklagte vor dem Landgericht Frankenthal bestritten, einen Kollegen bei einer Tat angetrieben zu haben.

Die 27-jährige Pflegerin räumte in dem Prozess zwar ein, dass der 24-Jährige sie in der Nacht auf den 30. Dezember 2015 per Whatsapp-Nachrichten darüber auf dem Laufenden hielt, dass er einer Seniorin in Tötungsabsicht Insulin spritzte. Sie habe aber nicht geglaubt, dass er seine Ankündigungen wirklich in die Tat umsetze. "Ich habe ihn nicht für voll genommen", sagte sie.

Der 24-Jährige hatte die Taten bei den Ermittlungen gestanden. Ein 48 Jahre alter Angeklagter hatte sie beim Prozessauftakt bestritten. Die dritte Angeklagte bestätigte nun, dass die Mitarbeiter in einer gemeinsamen Whatsapp-Gruppe eine makabre Sprache und Mordfantasien pflegten.

Laut Anklage feuerte die Pflegerin ihren 24-jährigen Kollegen von zu Hause aus an. Sie schlug ihm demnach vor, die 85-jährige Bewohnerin mit einem Kissen zu ersticken, als sie trotz des verabreichten Insulins nicht starb, heißt es weiter. Dass sie so etwas geschrieben habe, könne sie sich nicht mehr erklären, sagte sie nun.

Außer den Morden soll das Trio Heimbewohner misshandelt und in einem Fall missbraucht haben und das per Smartphone gefilmt und fotografiert haben. Dank einer anderen Mitarbeiterin kamen die Ermittler ihnen auf die Schliche. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es noch weitere Fälle gibt, bei denen ein Mord in Frage kommt. Insgesamt - also einschließlich der Fälle in der Anklage - werden 40 Todesfälle aus dem Heim überprüft. Für den Prozess sind bis Ende November zwölf Termine anberaumt.