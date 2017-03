Lambrecht Pfleger gibt Mord an Altenheim-Bewohnerin zu

Ein 23-jähriger Pfleger hat gestanden, in einem Altenheim in der Pfalz eine 85-Jährige Bewohnerin erstickt zu haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach geschah die Tat in der Nacht zum 30. Dezember 2015 im Ort Lambrecht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass zwei weitere ehemalige Mitarbeiter an der Tat beteiligt waren. Eine 26-Jährige soll der Seniorin vor dem Erstickungstod Insulin gespritzt haben. Das mutmaßliche Tätertrio sitzt seit Ende 2016 in Untersuchungshaft.

Misshandlung Schutzbefohlener

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes, außerdem geht es unter anderem um Diebstahl und die Misshandlung Schutzbefohlener. Details wollte der Sprecher nicht nennen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass "mindestens ein weiteres Tötungsdelikt" auf das Konto des Trios gehe. Man untersuche alle 40 Todesfälle in dem Heim zwischen Dezember 2015 und September 2016.

Der geständige 23-Jährige sagte der "Bild", in dem Heim hätten "chaotische Zustände" geherrscht. Man habe mit den Bewohnern "üble Späße" getrieben, sie mit Wasser bespritzt und Scherz-Videos aufgenommen. Er bereue die Tat und wolle an der Aufklärung mitwirken.