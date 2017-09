Urteil in Gießen Eselbisse in Sportwagen werden für Tierhalter teuer

Möglicherweise habe er den orangefarbenen Sportwagen mit einer riesigen Möhre verwechselt, vermutete die Polizei augenzwinkernd als ein Esel vor etwa einem Jahr in einen Sportwagen biss. Der Autobesitzer reichte Klage gegen die Tierhalter ein. Nun ist das Urteil gefallen und der Fall Esel gegen Auto vorerst beendet.

Das Landgericht Gießen hat der Klage des Wagenbesitzers stattgegeben. Es war nach Angaben eines Sprechers überzeugt, dass der Esel im vergangenen September im hessischen Schlitz zweimal in das Heck des Wagens gebissen und so einen Schaden von 5800 Euro verursacht hatte. Nun müssen die damaligen Halter des Esels für die Reparaturkosten aufkommen.

Im September 2016 wollte der 50-jährige Sportwagenbesitzer nach eigenen Angaben nur kurz zum Arzt. In der Nähe einer Weide habe er wenden wollen und sei rückwärts gefahren. Den Esel habe er erst bemerkt, als dieser plötzlich aufgetaucht sei und zweimal ins Heck gebissen habe. Das Tier habe in dem Moment den Zaun weit nach vorne gedrückt. Ein Zeuge - Mitarbeiter des Klägers - bestätigt die Angaben.

In einem Fernsehbericht zeigte der Kläger damals Verständnis für "Vitus". Der sei schließlich ein Tier und könne nichts dafür. Der Mann war auch zuversichtlich, dass die Versicherung der Halter den Schaden begleichen werde. Doch die zweifelte laut Gericht den Unfallhergang an und wollte nur die Hälfte des Schadens zahlen. Also landete der Fall vor Gericht.

Zum Prozesstermin war der 50 Jahre alte Geschädigte mit dem Sportwagen angereist. Esel "Vitus" erschien nicht vor Gericht, genauso wenig wie seine früheren Halter. Mittlerweile lebt das Tier Medienberichten zufolge bei einem neuen Besitzer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.