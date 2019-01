Erst habe ein Unbekannter mit dem Außenspiegel seines Autos einen Notfallsanitäter im Notfalleinsatz gestreift, dann sei er ausgestiegen und habe die Rettungskraft verbal angegangen: So schildern Polizei und Johanniter einen Vorfall im niedersächsischen Langenhagen vom Mittwoch. Nun suchen die Ermittler den Fahrer.

Der 34-jährige Notfallsanitäter und eine Kollegin hätten ihr Fahrzeug in einer Parkbucht geparkt und den Warnblinker gesetzt, sagt Sylke Heun, Sprecherin der Johanniter Niedersachsen Mitte. Der Rettungswagen sei jedoch so breit, dass er ein bisschen in die Straße hineingeragt habe. Dennoch sei dem Retter zufolge "ausreichend Platz gewesen, um vorsichtig in Schrittgeschwindigkeit am Rettungswagen vorbeikommen zu können".

Die beiden Einsatzkräfte waren laut Heun gerade dabei, die Patientin in das Fahrzeug zu laden, als der VW Tiguan vorbeifuhr: "Der Fahrer war wohl etwas schneller unterwegs und hat den Sanitäter am rechten Ellenbogen touchiert", sagt Heun. Danach sei der Fahrer noch ein kurzes Stück weitergefahren, habe dann aber angehalten, sei ausgestiegen und habe den Sanitäter konfrontiert. Der Unbekannte habe den Retter gefragt: "Was machen Sie da?" In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, er und seine Beifahrerin hätten sich "über das rücksichtslose Verhalten der Sanitäter" beschwert.

Unbekannter fühlte sich offenbar durch Notfalleinsatz gestört

Daraus habe sich ein kürzeres Gespräch ergeben, das etwas eskaliert sei, sagt Heun. Den genauen Verlauf könne ihr Kollege nicht mehr wiedergeben. Er habe sich jedoch nach eigener Aussage "ordnungsgemäß und wie sonst auch" verhalten. Schließlich habe der Fahrer gefordert, die Polizei zu rufen.

Dem Sanitäter zufolge hatte es der Mann "augenscheinlich sehr eilig und fühlte sich durch diesen Einsatz gestört", sagt Heun. Da die Einsatzkräfte ohnehin auf den Notarzt warteten, habe der Sanitäter gesagt: "Ja, dann rufen Sie die Polizei, das ist in meinem Sinne." Der Unbekannte sei etwas ruhiger geworden, in seinen Wagen gestiegen und weggefahren.

Bislang sei der Fahrer nicht identifiziert worden, sagt der Langenhagener Polizeisprecher Patrick Götze. Man gehe aber davon aus, den Mann ausfindig machen zu können. Die Sanitäter hätten Kennzeichen notiert und Anzeige erstattet, hieß es von den Johannitern. Gegen den Unbekannten wird laut Polizei wegen des Verdachts auf Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Versorgung der Patientin sei durch den Vorfall nicht beeinträchtigt oder verzögert worden, sagt Heun. Die Frau wurde demnach in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Der Sanitäter sei leicht verletzt worden. Ein Arzt habe ihm eine Prellung am Ellenbogen diagnostiziert. "Es ist für ihn überhaupt nicht das Problem, dass er leicht angefahren wurde, das kann passieren", sagt Heun. Es gehe jedoch darum, wie der Fahrer reagiert habe.

Vorfälle wie dieser seien ungewöhnlich, sagt Heun. Dennoch passiere immer wieder, dass Einsatzkräfte als störend empfunden und verbal angegangen würden: "Es wird mehr, und der Ton verschärft sich." Zahlen dazu würden die Johanniter jedoch nicht erheben.

Erst kürzlich hatte ein Mann in Hessen Aufsehen erregt, der einen Rettungswagen wegfuhr, um ausparken zu können. (Mehr zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte lesen Sie hierund hier).