Die Polizei in Niedersachsen sucht nach einer Jugendlichen aus Langwedel, die seit mehr als einem Monat als vermisst gilt. Die 15-jährige Katharina sei nach einem Streit am 12. Februar verschwunden.

Die Polizei ging eigenen Angaben zufolge zunächst davon aus, dass sie freiwillig weggelaufen sei. Inzwischen könne jedoch auch eine Straftat nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte die Behörde mit.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Katharina gesehen haben könnten. So habe am 14. März in Verden eine Autofahrerin eine Tramperin, die Ähnlichkeit mit Katharina gehabt haben könnte, mitgenommen. Die Anhalterin hatte laut Polizei ein Schild mit der Aufschrift "Soltau" und eine Reisetasche dabei.