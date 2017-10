Angriff auf Konzert Was über den Täter von Las Vegas bekannt ist

Ein Einzeltäter, der Waffen hortete und offenbar keinen extremistischen Hintergrund hat: Die Polizei hat Details zu dem Schützen von Las Vegas veröffentlicht. Demnach handelte es sich um Stephen Paddock. Der 64-Jährige soll aus der Gegend der Glücksspielmetropole stammen. Über seine Motive ist noch nichts bekannt.

Den Ermittlungen zufolge schoss er aus einem der oberen Stockwerke des Mandalay Bay Hotels auf Besucher eines Country-Konzerts. Mehr als 50 Menschen starben bei dem Angriff, mehr als 200 wurden verletzt. Die Polizei stellte den Mann im Hotel, er ist tot.

Die Ermittler gehen auch davon aus, Paddocks Begleiterin Marilou Danley gefunden zu haben. Die Frau sei vor dem Vorfall mit dem Verdächtigen gereist. Nach bislang unbestätigten Berichten lebte sie seit Januar 2017 mit dem Täter zusammen. Ihrem mutmaßlichen Facebook-Profil zufolge ist sie bereits Großmutter. Im August aktualisierte sie zuletzt ihr Profilbild.

Die Polizei bezeichnet Danley als "Person of Interest", also nicht als Verdächtige. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter ein Foto der zuvor Gesuchten.

LVMPD/EPA-EFE/REX/Shutterstock Marilou Danley

Laut Augenzeugenberichten zufolge fielen bei dem Angriff Hunderte Schüsse. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Er habe gegen 22 Uhr Ortszeit Schüsse gehört, erzählte ein anderer Konzertbesucher dem Sender NBC. "Dann rannte die Band von der Bühne", sagte er. "Alle rannten los, Leute wurden niedergetrampelt."

In den sozialen Netzwerken berichteten Augenzeugen, dass Menschen aus dem Hotel Mandalay Bay flohen. In einem auf Twitter verbreiteten Video vom Konzert ist das Feuer von automatischen Waffen zu hören, dann bricht die Band mitten im Song ab, Menschen verlassen in Panik das Gelände.

