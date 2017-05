kurz & krass Diebe stehlen Sexspielzeug und 30.000 Kondome aus Lagerhalle

Gleich zweimal sind Diebe in das Lager einer Firma in Las Vegas eingebrochen und haben rund 30.000 Kondome und Sexspielzeuge im Wert von 10.000 Dollar erbeutet.

Das schwedische Unternehmen Lelo veröffentlichte auf seiner Website Bilder der beiden Beutezüge aus Überwachungskameras. Am vergangenen Freitagabend kamen zwei Diebe durch eine Tür in die Halle, schnappten sich jeweils einen Karton aus einem Regal und verschwanden. Dabei handelte es sich um die 30.000 Kondome. Am folgenden Morgen durchbrachen sie das Rolltor mit einem Auto. Anschließend lief einer durch die Halle und lud wahllos Kartons in den Kofferraum. Unter anderem erbeuteten sie dabei 33 Butt-Plugs und 48 Liebeskugeln, mit denen die Beckenbodenmuskulatur trainiert wird.

Laut der Firma handelt es sich in beiden Fällen wohl um dieselben Täter. Die Polizei von Las Vegas bestätigte dem Sender CNBC die Vorfälle. Die gestohlenen Sexspielzeuge sind den Angaben zufolge etwa 10.000 US-Dollar wert.

Zumindest an die Kondome hätten die Diebe laut Lelo auch leichter kommen können: In den kommenden Tagen startet eine Aktion, bei der Tausende Kondome gratis verteilt werden.