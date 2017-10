Freundin des Las-Vegas-Schützen "Ich habe auf eine ruhige Zukunft mit ihm gehofft"

Die Freundin des Todesschützen von Las Vegas war eigenen Angaben zufolge nicht in die Anschlagspläne ihre Partners eingeweiht. Sie habe Stephen Paddock als fürsorglichen und gütigen Mann gekannt, sagte Marilou Danley laut einer Erklärung, die ihr Anwalt Matthew Lombard am Mittwoch vor Journalisten verlas. "Ich habe ihn geliebt und auf eine ruhige Zukunft mit ihm zusammen gehofft."

Die 62-jährige Danley war am Dienstagabend von einer Auslandsreise zurückgekehrt und wurde am Flughafen in Los Angeles von Beamten der US-Bundespolizei FBI abgeholt. Die Ermittler erhoffen sich von ihr Erkenntnisse über die möglichen Motive Paddocks. Er hatte am Sonntagabend mindestens 58 Besucher eines Country-Festivals erschossen und mehr als 500 weitere verletzt.

Seine Freundin hielt sich zum Zeitpunkt der Tat in den Philippinen auf. Danley stammt ursprünglich von dort, sie hat die australische Staatsbürgerschaft. Die Polizei bezeichnet sie als "Person von Interesse", das heißt, sie steht nicht im Verdacht, in die Planungen ihres Partners für den Anschlag eingeweiht oder gar daran beteiligt gewesen zu sein.

In der Erklärung bekräftigte Danley, Paddock habe zu ihr nie etwas gesagt oder getan, das sie als "Warnung" habe verstehen können, "dass so etwas Schreckliches passieren würde". Vor zwei Wochen habe Paddock ein Flugticket für sie gebucht, um ihre Verwandten besuchen zu können. "Wie alle Philippiner im Ausland war ich begeistert, nach Hause zu fahren und meine Familie und Freunde zu sehen."

Während des Aufenthalts habe Paddock ihr Geld überwiesen, das sie zum Kauf eines Hauses für sich und ihre Familie verwenden sollte. Zu diesem Zeitpunkt habe sie begonnen, sich Sorgen zu machen, erklärte Danley. Sie habe zunächst befürchtet, dass Paddock sich von ihr habe trennen wollen. "Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass er eine Gewalttat gegen irgendjemanden plante."

Sie sei erschüttert über die Tat von Las Vegas, heißt es in Danleys Erklärung. Als Mutter und Großmutter fühle sie mit allen, die geliebte Menschen verloren hätten. Danley betonte, sie sei freiwillig nach Los Angeles zurückgeflogen und werde bei den Ermittlungen mit dem FBI kooperieren.

Video: Polizei veröffentlicht Bodycam-Aufnahmen

Video REUTERS

Paddocks Bruder Eric sagte gegenüber US-Medien, das Paar hätte sich vor einigen Jahren in einem Casino in Reno im Bundesstaat Nevada kennengelernt, in dem Danley gearbeitet haben soll. "Er hat sie geliebt. Er war ganz vernarrt in sie", zitiert die "Washington Post" den Bruder. Stephen Paddock war leidenschaftlicher Glücksspieler, er soll häufig hohe Summen in Casinos gewonnen haben.

Die Ermittler in Las Vegas haben bisher keine Hinweise auf ein Motiv Paddocks. Am Mittwoch reiste US-Präsident Donald Trump mit seiner Ehefrau Melania in die Stadt, um sich mit Überlebenden des Massakers zu treffen. Er bedankte sich bei den Helfern und Einsatzkräften. Ärzten und Krankenpflegern bescheinigte er, einen "unglaublichen" Job geleistet zu haben.