Frankfurt Prozess gegen "Lasermann" eröffnet

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem gewaltsamen Tod einer Garderobenfrau hat in Frankfurt am Main der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64 Jahre alten John Ausonius, der als "Lasermann" bekannt wurde, Mord vor.

Der Schwede soll die Frau im Februar 1992 mit einem Kopfschuss getötet, ihre Handtasche an sich genommen haben und auf dem Fahrrad geflohen sein. Zuvor soll die Frau ihm angeblich ein elektronisches Notizbuch gestohlen haben. Die Anklage wirft dem 64-Jährigen vor, heimtückisch gehandelt zu haben.

Der Verteidiger des 64-Jährigen beantragte am ersten Prozesstag am Frankfurter Landgericht, das Verfahren einzustellen. Er sah das Recht seines Mandanten verletzt, dass der Fall "innerhalb angemessener Zeit" verhandelt werde. Die deutsche Justiz habe erst 23 Jahre, nachdem gegen den Schweden erstmals als Beschuldigter ermittelt worden sei, von Schweden die Auslieferung des Mannes beantragt.

Dort saß Ausonius bereits seit 1995 als verurteilter Mörder in Haft, weil er auf Einwanderer geschossen hatte. In manchen Fällen benutzte er eine Laser-Zielvorrichtung; in Schweden wurde er daher als "Lasermann" bekannt. Ausonius war im vergangenen Jahr auf Betreiben der Frankfurter Staatsanwaltschaft ausgeliefert worden.

Zu dem ihm vorgeworfenen Mord in Frankfurt machte der Angeklagte keine Aussagen. In fließendem Deutsch schilderte er stattdessen seinen Lebensweg, der vor allem von Schulden und der Jagd nach schnellem Geld geprägt gewesen sei.

Der 64-Jährige sitzt seit 2016 in Untersuchungshaft. Seine Haft in Schweden wurde dafür unterbrochen. Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.