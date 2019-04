"Lebensborn"-Prozess Von der SS verschleppt - trotzdem nicht als NS-Opfer entschädigt

Tausende Kinder ließ das Naziregime in Europa verschleppen, um sie in speziellen Heimen zu "germanisieren". Hermann Lüdeking ist so jemand. Er verklagte die Bundesrepublik auf Entschädigung. Vergeblich.