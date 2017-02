Hammerschläge aus Eifersucht Mann muss für Mord an Ehefrau lebenslang in Haft

Das Landgericht Konstanz hat einen 59-Jährigen aus Villingen-Schwenningen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erweisen an, dass der Mann im Juli 2016 seine Frau mit einem Hammer erschlug.

Die 48-Jährige lag zum Tatzeitpunkt schlafend in ihrem Bett in einer Wohnung in St. Georgen in Baden-Württemberg. Der Täter soll der Frau mehr als 35 Mal ins Gesicht geschlagen haben - aus Eifersucht.

Die Frau hatte sich laut Staatsanwaltschaft von dem Mann getrennt und zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten und einer Tochter die neue Wohnung bezogen. Dort hatte der Täter sie vormittags allein angetroffen, als sie sich von der Nachtschicht ausruhte.

Im Prozess hatte der Angeklagte erklärt, er könne sich an nichts erinnern. Ein psychiatrischer Gutachter hatte diese angeblichen Erinnerungslücken als "prozesstaktische Amnesie" bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem verachtenswerten Vorgehen des Täters, der sein Opfer habe vernichten wollen.

Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Anklagebehörde. (Az.: 4Ks 30 Js 16690/16)