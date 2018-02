Leichenfund in Bayern Frauen wurden Opfer von Gewaltverbrechen

Am Montag fanden Polizisten in einer Wohnung in Petershausen im Landkreis Dachau zwei Frauenleichen. Bei den Toten handelt es sich um zwei 40-Jährige, die am Samstag von Angehörigen als vermisst gemeldet worden waren.

Aufgrund der Spuren in der Wohnung gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Auch habe die Obduktion unter anderem Gewalteinwirkung gegen die Hälse der Opfer ergeben.

Wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte, wurde ein 53-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen zweifachen Mordes. Der Mann soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.