Leipzig Gewaltdrohungen gegen mehrere Schulen

Bundesweit haben zahlreiche Schulen Droh-Schreiben erhalten. Allein in Leipzig gingen bei neun Schulen entsprechende E-Mails ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte seien vor Ort, Durchsuchungen liefen. Schüler und Lehrer dürften die Gebäude derzeit nicht verlassen. Die Polizei geht allerdings nicht von einer unmittelbaren Gefährdung aus.

Auch Schulen unter anderem in Göttingen und Magdeburg erhielten ähnliche Droh-Mails. An Magdeburger Schulen kam es ebenfalls zu Drohungen. Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber SPIEGEL ONLINE, eine "konkrete Ernsthaftigkeit" sei nicht gegeben gewesen. Die Schulräume seien nicht durchsucht worden. Am Hegel-Gymnasium war die Drohmail demnach vor der Aufnahme des Schulbetriebs gelesen worden. Daraufhin hatte die Schulleitung den Schulbetrieb gar nicht erst aufgenommen.

Im Editha-Gymnasium wurde die Email erst nach Schulbeginn gelesen. Daraufhin sei die Polizei zu einem Einsatz ausgerückt, sagte die Sprecherin. In beiden Emails sei eine Straftat für 10 Uhr morgens angekündigt gewesen. Die polizeilichen Maßnahmen seien in beiden Fällen abgeschlossen worden. Welche Straftaten konkret angedroht wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

In Göttingen erhielten ebenfalls mehrere Schulen Drohungen per E-Mail, wie ein Polizeisprecher sagte. Wer die Droh-Schreiben verfasst hat, war zunächst unklar.

Die "Leipziger Volkszeitung" berichtet unter Berufung auf Polizeiquellen von Drohungen gegen das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium in Lösnig, das Immanuel-Kant-Gymnasium in der Südvorstadt, die Neue Nikolaischule in Stötteritz und die Anton-Philipp-Reclam-Schule im Zentrum-Südost. Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von mindestens neun betroffenen Schulen.

E-Mail erreichte mehrere Schulen im Bundesgebiet. Gehen derzeit nicht von Ernsthaftigkeit aus, haben aber umfangreiche Maßnahmen eingeleitet — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 17. Oktober 2016

Es laufen intensive Ermittlungen, auch zur E-Mail. Wir sind mit Einsatzkräften an den Schulen präsent. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 17. Oktober 2016

Der Sprecher der Leipziger Bildungsagentur sagte gegenüber der "Leipziger Volkszeitung", alle Gebäude seien inzwischen von den Behörden gesichert worden. Eltern sollten aktuell nicht zu den Schulen fahren.

Wie der BR berichtet, ist es auch in Oberfranken zu einer Drohung gegen das Gymnasium Pegnitz gekommen. 800 Schüler und Lehrer seien evakuiert worden. Inzwischen gebe es aber Entwarnung. Wie der BR ebenfalls berichtet, sollen die Drohmails in den Fällen gleichlautend sein.