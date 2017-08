Leipzig Mann attackiert Frau mit Küchenmesser

Völlig unvermittelt ist am Dienstagabend ein Mann in Leipzig mit einem Küchenmesser auf eine Frau losgegangen. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte wurde die 56-Jährige an der Schulter sowie an Ober- und Unterarm schwer verletzt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Über das Motiv des Täters konnte die Polizei noch nichts sagen. Der Verdächtige wurde in der Nähe des Tatortes nahe dem Hauptbahnhof Leipzig gestellt. Er ist 28 Jahre alt und stammt aus Libyen. Mehr Details teilte die Polizei nicht mit.