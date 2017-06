Zwölfjährige in Auto gezerrt Polizei beendet Kindesentführung

Nach der Entführung eines zwölfjährigen Mädchens in Leipzig soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 36-Jährige habe sich in einer Vernehmung zu dem Vorfall geäußert, teilte die Polizei mit. Details dazu wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Am Mittwochnachmittag hatte ein Mann laut Polizei die Zwölfjährige in ein Auto gezerrt.

Ob sich der Verdächtige und das Kind kannten, werde derzeit geprüft. Bislang gebe es keinen offensichtlichen Beleg dafür. Der Leipziger sei der Polizei bekannt, so ein Sprecher. Medienberichte, wonach der Mann wegen Sexualstraftaten vorbestraft sein soll, wollte der Sprecher nicht bestätigen.

Das Mädchen hatte am Mittwochnachmittag aus einem Fahrzeug per Handy einen Notruf absetzen können. Die Ermittlungen der Polizei ergaben daraufhin, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Miettransporter handelt. Am Abend stoppten Einsatzkräfte den Wagen nahe Söhesten, einem Ortsteil von Lützen in Sachsen-Anhalt, und befreiten das Mädchen. Der Fahrer wurde festgenommen.