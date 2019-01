Lengerich Nach Geiselnahme von mehr als 40 Kindern - mutmaßlicher Täter gefasst

In Lengerich in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am Montagnachmittag 43 Kinder in einer Turnhalle in seine Gewalt gebracht hatte. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden.