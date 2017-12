Im Fall einer in Beirut erdrosselten britischen Diplomatin hat die libanesische Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein libanesischer Taxifahrer habe am Montag gestanden, die Botschaftsmitarbeiterin getötet zu haben, sagte ein Behördensprecher.

Nach Informationen der libanesischen Zeitung "Daily Star" war die Frau zuletzt Freitagnacht in einer Bar nahe dem Stadtzentrum gesehen worden. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtet, dass sie in einem Kneipenviertel in Beirut in das Auto ihres mutmaßlichen Mörders stieg. Laut den Behörden habe der Mann zunächst versucht, die 30-Jährige zu vergewaltigen, diese habe sich aber heftig gewehrt. Einem Forensiker zufolge hat der Mann sie dann mit einem Seil erwürgt.

Die Leiche der Botschaftsmitarbeiterin war der Polizei zufolge bereits am Samstag entdeckt worden. Ihr lebloser Körper lag am Rand einer Autobahn.

Der mutmaßliche Täter sei im Morgengrauen in Gewahrsam genommen worden, nachdem die Rückverfolgung des Telefons des Opfers die Ermittler auf seine Spur geführt hatte.

Auch die Familienmitglieder der Toten haben sich geäußert. "Wir sind tief bestürzt angesichts des Todes unserer geliebten Rebecca", hieß es in dem Statement.