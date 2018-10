Bankräuber vor Gericht Die Scheinwelt des Maik I.

"Ich bin so was von froh, dass ich verhaftet worden bin." Es ist ein Satz, der eher selten in einem Gerichtssaal fällt. Schon gar nicht glaubhaft. Maik I. sagt ihn vor der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Limburg gleich mehrfach. Der 45-Jährige wirkt tatsächlich erleichtert, dass sein Doppelleben, seine "Scheinwelt", wie er es nennt, nach 16 Jahren aufgeflogen ist.

Jurist sei er, dachte seine Lebenspartnerin. Das dachten auch die Nachbarn, die Freunde im Fußballverein und alle anderem in dem kleinen Örtchen Birkelbach im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Doch Maik I. ist kein Jurist. Er arbeitete auch nicht, wie er alle glauben ließ, für Audi. Maik I. ist Bankräuber. Vorwiegend Sparkassen hat er überfallen, zu Beginn seiner Räuberlaufbahn auch Zeitschriften- und Tabakläden.

Lebensbeichte vor dem Psychiater

Mindestens 20 Raubüberfälle hat er in den Jahren 2002 bis 2018 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen begangen. Insgesamt 402.277 Euro soll er dabei erbeutet haben. Elf weitere Taten konnten ihm nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Sie fehlen in der Anklage. Nun muss Maik I. sich vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung und erpresserischen Menschenraub.

Im März wurde er an seinem Wohnort festgenommen. Wie genau die Ermittler ihm auf die Spur gekommen sind, hat die Staatsanwaltschaft bisher nicht verraten. Maik I. kooperierte sofort mit den Ermittlungsbehörden. Er sprach auch mit dem forensischen Psychiater Henning Saß. Der Gutachter soll unter anderem prüfen, ob bei ihm die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung vorliegen, ob die Gesellschaft also auch nach einer möglichen Haftstrafe vor Mail I. geschützt werden muss. Es ist eine Lebensbeichte, die Maik I. dem Psychiater gegenüber abgelegt hat.

Auch vor Gericht sagt er gleich zu Prozessbeginn: "Ich habe die Überfälle begangen." - "Erzählen Sie doch einfach mal, wie es dazu gekommen ist", bittet ihn Richter Marco Schneider. Und Maik I. beginnt zu erzählen. Er erzählt und erzählt. Zwischendurch bricht er immer wieder in Tränen aus.

"Das war der Anfang vom Ende"

Maik I. ist ein schmaler, nicht sehr groß gewachsener Mann mit wenig Haaren. Er drückt sich gewählt aus. Er sagt nicht, er habe Banken überfallen, er sagt, er habe "Geld generiert". Einmal spricht er statt von Überfällen von "Unfällen". Vermutlich kommt es ihm genauso vor.

Dem Richter berichtet er von seinem Vater, der ein Tyrann gewesen sei. Dieser habe ihm, seinem Bruder und der Mutter "das Leben zur Hölle gemacht", auch Schläge habe es gegeben. Das Geld war offenbar knapp. Maik I. sagt, sein größter Traum sei es gewesen, Jura zu studieren. Zum Wintersemester 1993 schrieb er sich an der Universität in Marburg ein. Dafür sei er gependelt, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. Irgendwann sei er bei seinen Eltern ausgezogen, nach Marburg in eine Wohngemeinschaft. Von seiner Mutter habe er etwas Geld bekommen. Er sei im neunten oder zehnten Semester gewesen, als sie ihm eröffnet habe, dass er sein Studium zeitnah beenden müsse, da sie ihn nicht länger unterstützen könne. "Das war der Anfang vom Ende", sagt er.

"Ich habe es nicht geschafft zuzugeben, dass ich noch mindestens zwei Jahre bis zum ersten Staatsexamen brauche und mir die ganze Situation über den Kopf gewachsen ist", sagt Maik I. Er habe weiter studieren wollen und Schulden bei der Bank angehäuft. Schließlich habe die Bank Druck gemacht. "Ich habe keine Lösung gesehen", sagt er. Aus Verzweiflung habe er schließlich seinen ersten Überfall begangen. Als wieder Geld gefehlt habe, verübte er den nächsten. Seiner Familie gaukelte er vor, sein Jurastudium erfolgreich beendet zu haben.

"Ich habe eine Scheinwelt aufgebaut, in der Hoffnung, das Studium doch noch zum Abschluss zu bringen", sagt er. Er habe durch das Geld aus den Überfällen Zeit gewinnen wollen. Funktioniert hat es nicht. Schließlich habe er auf den großen Lottogewinn gehofft, der alle Probleme lösen würde. Er sagt, er wisse selbst, wie naiv das klinge.

Laut Staatsanwaltschaft hatte er im Monat durch die Raubüberfälle rund 2000 Euro zur Verfügung. Nach eigenen Angaben habe er davon eine Menge Geld zum Lottospielen ausgegeben. Auch Fahrzeuge von Audi habe er sich gemietet, passend zu seiner Legende, er sei als Jurist für den Autokonzern tätig.

Panikattacken, Schlaflosigkeit, Albträume bei den Opfern

"Was haben Sie eigentlich den ganzen Tag gemacht?", fragt Richter Schneider. Seine Lebensgefährtin sei zur Arbeit gegangen, und er habe zu Hause über Geschäftsideen nachgedacht, sagt der Angeklagte. Warum er nicht stattdessen sein Studium fortgesetzt habe, fragt der Richter. Er habe ja gewusst, dass er irgendwann entdeckt werde und dann ohnehin nicht mehr als Jurist arbeiten könne, antwortet Maik I. Also überfiel er weiter Banken.

Die Pistolen, mit denen er seine Opfer bedrohte, waren keine scharfen Waffen, sondern Spielzeug- und sogenannte Dekowaffen. Bei zwei Opfern soll er sich entschuldigt haben, während er sie bedrohte. Bankmitarbeiter und Bankkunden verängstigte er dennoch zum Teil nachhaltig. Manche leiden bis heute unter Panikattacken, Schlaflosigkeit, Albträumen.

Maik I. bricht auf der Anklagebank weinend zusammen, als er das hört. "Ich bedaure zutiefst, dass Menschen durch mich Leid erlitten haben", sagt er. Er beteuert: "Die Menschen sind niemals in Gefahr gewesen, wirklich nicht. Ich verabscheue Gewalt."

Unter den Zuhörern im Saal sind seine Mutter und seine Lebensgefährtin, mit der er eine zweijährige Tochter hat. Seine Familie hält auch nach dem Zusammenbruch seiner Scheinwelt zu ihm.

Der Prozess soll am 12. Oktober fortgesetzt werden.