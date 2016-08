Auto rast in Menschengruppe: Zwei Tote bei Verfolgungsjagd in London

Zwei Menschen sind am Mittwoch in London ums Leben gekommen, als ein Auto in eine Menschengruppe raste. Bei den Opfern soll es sich um eine etwa 40-jährige Frau und einen ungefähr zehn Jahre alten Jungen handeln. Drei Mädchen seien verletzt worden.

Der Fahrer des Unfallwagens lieferte sich laut Informationen von Scotland Yard vor dem Unglück eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Familie erfasst haben.

Serious incident in Lennard Road SE20. Reports of several casualties/fatalities after a Police chase pic.twitter.com/KZNoW2WGOp — Shulem Stern (@ShulemStern) 31. August 2016

Der 23-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen. Sein Auto war zuvor als gestohlen gemeldet worden. Der Unfall ereignete sich in einem Wohnviertel im Südosten Londons, ganz in der Nähe befindet sich ein Spielplatz.