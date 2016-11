Serienmörder in London "Niederträchtig und monströs"

Seine Waffen: Viagra, Schlafmittel, Liquid Ecstasy und Crystal Meth. Seine Opfer: vier junge Männer, alle Anfang bis Mitte Zwanzig.

Am Mittwoch wurde der Brite Stephen P. laut der Londoner Polizei schuldig gesprochen. Vier Mal Mord, vier Mal Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Drogenverabreichung. Heute folgte das Strafmaß: Lebenslänglich.

Zwischen Juni 2011 und Oktober 2015 lockte der ehemalige Koch den 23-jährigen Anthony W., den 22-jährigen Gabriel K., den 21-jährigen Daniel W. und den 25-jährigen Jack T. in seine Wohnung im Osten Londons.

Seine Opfer fand er auf Online-Datingseiten wie Grindr. Wenn die jungen Männer in seinem Haus waren, verabreichte er ihnen Drogen und missbrauchte sie. Die Überdosen töteten die Männer. Dann legte P. seine Opfer in der Nähe seiner Wohnung auf die Straße.

Um den Verdacht von sich zu lenken, legte P. neben die Toten Drogenpäckchen, um eine selbst verursachte Überdosis oder einen Suizid vorzutäuschen. In den Leichen dreier Opfer wurde GHB gefunden - Liquid Ecstasy. Die Ermittler fanden das offenbar nur ungewöhnlich, nicht suspekt.

Langes Zögern, viele Opfer

Bereits nach dem ersten Todesfall hatte die Polizei P. laut dem "Guardian vernommen und ihn dann, weil er falsche Angaben gemacht hatte, im Juni 2014 festgenommen. Nachdem er auf Kaution freigekommen war, tötete er K. und W. im August und September 2014, sowie T. im September 2015. Im Oktober 2015 fanden die Ermittler Aufnahmen einer Überwachungskamera, die ihn mit seinem letzten Opfer zeigten. Erst zu diesem Zeitpunkt habe die Polizei einen öffentlichen Aufruf gestartet, berichtet der "Guardian". Durch diese Initiative wurde P. schließlich identifiziert und überführt.

Die Polizei steht wegen des fahrlässigen Umgangs mit Hinweisen nun massiv in der Kritik. Dass die Opfer Homosexuelle waren, habe bei der Beurteilung des Falles möglicherweise eine Rolle gespielt. Die Independent Police Complaints Commission untersucht den Umgang der Behörde mit dem Fall. Sie will herausfinden, wie die Ermittler mit den vier Todesfällen umgegangen waren.

Sieben Polizisten müssen sich für grobes Fehlverhalten verantworten, zehn weitere wegen Fehlverhaltens.

Nun geht die Londoner Polizei einem noch viel weitreichenderen Verdacht nach. Wie BBC und CNN berichten untersucht die Behörde die Tode von 58 weiteren Männern, die einen solchen Drogencocktail genommen hatten und zwischen 2011 und 2015 ums Leben gekommen waren - dem Zeitraum, in dem P. auch seine vier anderen Opfer mit Überdosen tötete.

AFP Angehörige eines der Opfers des Serienmörders Stephen P.

"Es ist nicht klar, ob diese Tode mit Chemsex-Aktivitäten zusammenhängen", sagte ein Polizeisprecher. In vielen Fällen habe es keine polizeiliche Nachforschungen gegeben. "Eine Untersuchung dieser Fälle läuft gerade, um verdächtige Umstände festzustellen."

Rückhalt für LGBT-Gemeinschaft

"P. ist ein verschlagenes, manipulatives und selbstbesessenes Individuum, das nicht mal Reue für seine Handlungen gezeigt hat", sagte Stuart Cundy von der Londoner Polizei laut CNN. P. sei besessen von seinem "Verlangen Sex mit jüngeren schwulen Männern zu haben, während sie bewusstlos unter Drogen stehen".

"Niederträchtig und monströs" habe sich der Angeklagte verhalten, sagte Richter Justice Openshaw in seinem Schuldspruch.

Er hoffe, dass das Urteil gegen P. zu mehr Vertrauen der LGBT-Gemeinschaft in die Polizei führe, sagte Stuart Cundy. "Wir können nicht ausschließen, dass es noch mehr Opfer gibt, die unter P. leiden mussten und das noch nicht angezeigt haben. Wir appellieren an sie, uns so schnell wie möglich zu kontaktieren."