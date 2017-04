London Zwei Festnahmen nach Säure-Anschlag in Nachtklub

Nach dem Säureanschlag in einem Londoner Nachtklub am Montag hat die Polizei zwei der drei gesuchten Männer aufgespürt. Die beiden mutmaßlichen Täter, 21 und 24 Jahre alt, wurden nach Polizeiangaben in zwei verschiedenen Unterkünften im Norden der englischen Hauptstadt festgenommen. Es besteht der Verdacht auf schwere Körperverletzung. Nach dem dritten Verdächtigen wird weiter gesucht. Dabei handelt es sich um den Freund eines Stars aus einer englischen Fernseh-Show.

Insgesamt wurden 20 Personen bei dem Vorfall verletzt, mehrere davon schwer. Zwei Männer wurden direkt mit der Säure besprüht, sie befinden sich weiter in ernstem, aber stabilem Zustand. Aber auch umstehende Personen wurden getroffen: Ein Mann und eine Frau verloren nach Polizeiangaben jeweils auf einem Auge ihr Sehvermögen, andere Besucher wurden wegen schwerer Verbrennungen behandelt. Die Polizei geht davon aus, dass die Attacke bei einem Streit zwischen zwei Gruppen entstand. Um welche Säure es sich handelte, ist weiter unklar. Proben der Substanz befinden sich derzeit noch zur Untersuchung im Labor.

Attacken mit Säure haben in London zuletzt stark zugenommen. Allein in der vergangenen Woche gab es zwei weitere ähnliche Meldungen bei der Polizei. Seit 2010 ist es der Polizei zufolge zu mehr als 1800 Meldungen über Angriffe mit ätzenden Flüssigkeiten gekommen. Allein 2016 wurden 454 derartige Fälle gemeldet. Einige Experten vermuten, dass kriminelle Banden möglicherweise von Messern auf Säure umsteigen, weil dies das Risiko einer Strafverfolgung mindern könnte.