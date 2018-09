Hunderte Frauen klagen an 12 weitere Frauen melden Vergewaltigungen durch US-Pärchen

Ermittlungen legen nahe, dass der Orthopäde Grant William Robicheaux, 38, und seine Lebensgefährtin, die Lehrerin Cerissa Laura Riley, 31, Hunderte Frauen mit K.o.-Tropfen außer Gefecht setzten und missbrauchten. Inzwischen haben sich zwölf weitere Frauen bei den Ermittlungsbehörden in Los Angeles gemeldet und stützen die Anschuldigungen gegen das Paar. Dies berichtet die "New York Times".

Das Paar wurde vergangene Woche festgenommen, weil zwei Frauen die beiden beschuldigen, von ihnen vergewaltigt worden zu sein. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei auf dem Handy von Robicheaux Hunderte Videos, die zeigen, wie das Paar Sex mit Frauen hat, die kaum bei Bewusstsein sind. Die Polizei versucht nun die Opfer aus den Videos ausfindig zu machen.

Im April 2016 soll das Paar eine 32-Jährige in einem Restaurant in Newport Beach kennengelernt haben und luden sie einige Tage später zu einer Party in ihrer Wohnung ein. Dort hätten sie ihr Drogen gegeben und missbrauchten sie, so die Anklage.

Adretter Auftritt eines gutaussehenden Paares

Im Oktober des selben Jahres, so berichtet es eine Frau, habe das Paar eine Barbekanntschaft ebenfalls in die Wohnung gelockt. Als sie wieder versuchten, die Frau zu missbrauchen, fing diese jedoch an zu schreien.

"Die Menschen gehen davon aus, dass Missbrauchstäter gruselig aussehen und im Busch auf unschuldige Frauen warten", sagt der Staatsanwalt Tony Rackauckas bei einer Pressekonferenz in Los Angeles. "Tatsächlich kommen die Täter aus allen Teilen der Gesellschaft." Womöglich habe der adrette Auftritt des gutaussehenden Paares den Opfern vermittelt, sie befänden sich in Sicherheit.

Die Staatsanwaltschaft betont, der Ermittlungserfolg hinge davon ab, dass sich die Opfer melden. "Einige machen sich selbst Vorwürfe, weil sie die Drogen eigenständig eingenommen haben", sagt Rackauckas. Das jedoch gebe keineswegs einen Freischein für das Strafdelikt der Vergewaltigung.