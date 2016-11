Razzien in drei Bundesländern Betrüger prellen Lottospieler um Millionen

Die Opfer: Tausende Lottospieler. Der Schaden: mindestens fünf Millionen Euro. Zwischen 2013 und 2015 soll eine Betrügergruppe bundesweit Kunden von nicht genehmigten Lottotippgemeinschaften geprellt haben. Die Bande soll von den Monatsbeiträgen der Lottospieler in Höhe von rund 50 Euro nur einen Bruchteil tatsächlich als Lottoeinsatz verwendet haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Krefeld mitteilten.

Bei Razzien Anfang November in drei Bundesländern wurden Firmen und Privaträume in Koblenz, Frankfurt am Main, Offenbach und Mülheim an der Ruhr durchsucht, ebenso Geschäftsräume in der lettischen Hauptstadt Riga. Der 51-jährige Hauptverdächtige wurde festgenommen.

Die mutmaßlichen Täter sollen die Monatsbeiträge für die Tippgemeinschaften über einen ausländischen Zahlungsdienstleister per Lastschrift eingezogen haben. Der Hauptverdächtige sitzt den Angaben zufolge nun in Untersuchungshaft. Im Zuge der Vermögensabschöpfung wurden seine Konten gepfändet.