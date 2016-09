Geplatzter Love-Parade-Prozess Ermittler legen Richtern Beschwerde vor

Im Verfahren um die Love-Parade-Katastrophe von 2010 hat die Staatsanwaltschaft Duisburg die Begründung ihrer Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) eingereicht. Sie richtet sich gegen den Beschluss des Landgerichts Duisburg vom März, die Anklage gegen mutmaßliche Verantwortliche des Unglücks nicht zuzulassen.

Wie das OLG mitteilte, sei der 750-seitige Schriftsatz am Mittwoch eingegangen. Darüber hinaus hätten zudem etwa 40 Nebenkläger Beschwerden geschickt. Die Bearbeitung werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. Zuständig beim OLG ist der 2. Strafsenat unter dem Vorsitz von Richter Berthold Klein.

Entscheidung nach Aktenlage

Das OLG kann einen Prozess anordnen. Sollte das OLG allerdings die Nichtzulassung des Landgerichts bestätigen, ist ein Love-Parade-Prozess ausgeschlossen.

Bei der Love Parade in Duisburg am 24. Juli 2010 war es an einer Engstelle zu einem tödlichen Gedränge gekommen, 21 Menschen starben. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen zehn Behördenmitarbeiter erhoben, die für die Organisation verantwortlich waren.

Zentrales Beweismittel war ein Gutachten des britischen Panikforschers Keith Still. Es litt nach Auffassung des Landgerichts "unter gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln" und sei daher "nicht verwertbar" (Lesen Sie hier eine Analyse zu den Problemen des Gutachtens). Die Ermittler halten die Kritik für unberechtigt. Bereits wenige Tage nach der Entscheidung des Landgerichts legten sie beim OLG sofortige Beschwerde ein.