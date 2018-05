Ex-OB als Zeuge vor Gericht Sauerland verneint Beteiligung an Love-Parade-Genehmigung

Duisburgs früherer Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) war nach eigener Aussage an möglichen Fehlern bei der Genehmigung der Love Parade 2010 nicht beteiligt. "Aktiv in dem Genehmigungsprozess war ich nicht", sagte der 62-Jährige als Zeuge im Prozess zur Love-Parade-Katastrophe mit 21 Toten und Hunderten Verletzten. "Ich musste keine Genehmigung erteilen oder vorbereiten."

Er habe die Idee, sich um die Love Parade zu bewerben, in den Stadtrat eingebracht, sagte Sauerland vor dem Duisburger Landgericht. Der Rat habe der Idee mit großer Mehrheit zugestimmt. Er habe das Projekt dann in Gang gebracht, sei damit aber außen vor gewesen. "Das war dann Sache der Fachlichkeit." Sein Pressesprecher habe schon mal an Sitzungen teilgenommen, sagte Sauerland. Ansonsten habe ihn Dezernent Wolfgang Rabe über den Gang der Dinge informiert.

Bei der Love Parade am 24. Juli 2010 in Duisburg starben im Gedränge 21 Menschen, mindestens 652 weitere wurden verletzt. Sauerland geriet als Oberbürgermeister nach der tödlichen Massenpanik massiv in die Kritik, weil er nicht die politische Verantwortung für das Unglück übernehmen wollte.

Im Februar 2012 stimmten die Duisburger in einem Bürgerbegehren mit großer Mehrheit für seine Abwahl. Der Lokalpolitiker, der seit 2004 Oberbürgermeister war, zog sich anschließend aus der Öffentlichkeit zurück.

Der Prozess vor dem Landgericht Duisburg gegen sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Beschäftigte des Veranstalters Lopavent hatte im Dezember begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem fahrlässige Tötung vor. Aus Platzgründen findet der Prozess in einer Kongresshalle in Düsseldorf statt.

Der Inhaber der Love-Parade-Veranstalterin Lopavent, Rainer Schaller, soll ab dem 22. Mai befragt werden. Für die Aussagen des Fitness-Unternehmers sind drei Sitzungstage vorgesehen.