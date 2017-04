Love-Parade-Prozess Darum geht es vor Gericht

21 Tote, mindestens 652 Verletzte, unzählige Traumatisierte: Die Massenpanik auf der Love Parade in Duisburg am 24. Juli 2010 beschäftigt seit Jahren Politik und Justiz. Jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf entschieden, dass das zunächst zurückgewiesene Strafverfahren gegen zehn Angeklagte doch eröffnet werden muss.

Zur Begründung gaben die Richter an, eine Verurteilung der Tatverdächtigen wegen fahrlässiger Tötung beziehungsweise fahrlässiger Körperverletzung sei "hinreichend wahrscheinlich". Die Hauptverhandlung soll demnach vor der 6. Großen Strafkammer des Duisburger Landgerichts stattfinden. Die 5. Große Strafkammer hatte die Anklage im März 2016 abgelehnt.

Anwälte der Hinterbliebenen reagierten erleichtert auf die Entscheidung. Welche Bedeutung der Prozess hat, zeigt auch eine Stellungnahme von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD). In Gesprächen mit den Betroffenen sei ihr bewusst geworden, welch schwere Belastung der abgelehnte Prozess für die Angehörigen und Familien ausmachte, so Kraft. "Vor diesem Hintergrund ist es gerade für Sie alle, aber auch das Gerechtigkeitsempfinden allgemein eine wichtige Nachricht, dass die Frage der Schuld nun doch von einem Gericht aufgearbeitet wird."

Die tödliche Massenpanik

Der Einlass zu dem Technorave erfolgte 2010 ausschließlich von Süden her über einen 400 Meter langen, knapp 18 Meter breiten Tunnel. Vom Tunnel aus führte eine Rampe auf das Veranstaltungsgelände, die sogenannte Rampe Ost, zwischen 18,28 und 26,07 Metern breit. Die Veranstalter erwarteten 485.000 Besucher. Der Genehmigung zufolge hätten sich aber höchstens 250.000 Besucher auf dem Gelände aufhalten dürfen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf geht davon aus, dass die "Ungeeignetheit des von der Veranstalterin geplanten Zu- und Ausgangssystems" die Massenpanik maßgeblich mitverursacht hat.

In der Anklage stützt sich die Staatsanwaltschaft vor allem auf das Gutachten des britischen Panikforschers Keith Still, an dem schnell Zweifel aufgekommen waren. Das Duisburger Landgericht hatte zunächst zahlreiche Nachfragen, ehe es im Frühjahr 2016 die Anklage nicht zuließ. Das zentrale Gutachten, so hieß es damals, leide unter gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln.

Das Oberlandesgericht bewertet das anders. Das Gutachten weise keine durchgreifenden inhaltlichen oder methodischen Mängel auf. Es soll in der Hauptverhandlung verwertet werden.

Die Opfer

Während der Massenpanik auf dem Veranstaltungsgelände starben 21 Menschen. Die meisten waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und stammten aus Deutschland, China, Australien, Spanien, Italien und den Niederlanden.

Mehr als 650 Technofans wurden in dem Gedränge verletzt, einige von ihnen schwer. Zahlreiche weitere trugen durch die Katastrophe psychische Schäden davon. Mehrere Überlebende sollen laut Selbsthilfeverein LoPa-2010 aufgrund andauernder seelischer Belastungen Suizid begangen haben. Angehörige und traumatisierte Opfer schlossen sich in mehreren Initiativen zusammen.

Die Beschuldigten

Auf Seiten des Veranstalters Lopavent müssen sich verantworten: der damalige Gesamtleiter, der Produktionsleiter, der Sicherheitsbeauftragte sowie der technische Leiter des Projekts. Laut Staatsanwaltschaft sind die vier Angestellten verantwortlich für schwerwiegende Planungsfehler und die dadurch verursachten Todesfälle und Verletzungen. Bei der Stadt Duisburg wird ein Dreierteam des Bauamts verantwortlich gemacht, das für die Prüfung der Anträge zuständig war. Bei den verbliebenen drei handelt es sich um den für das Prüfungsteam zuständigen Abteilungsleiter, die Amtsleiterin sowie den damaligen für Stadtentwicklung zuständigen Beigeordneten.

Die juristische Aufarbeitung

Die Staatsanwaltschaft Duisburg nahm direkt nach dem Unglück am 24. Juli 2010 Ermittlungen gegen unbekannt auf - wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung.

Im Februar 2014 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage. Das Duisburger Landgericht prüfte diese anschließend mehr als zwei Jahre lang, bis es die Anklage ablehnte - vorrangig, weil aufgrund mangelnder oder nicht verwertbarer Beweise eine Verurteilung der Angeklagten nicht zu erwarten sei. Staatsanwaltschaft und Opferanwälte legten dagegen sofortige Beschwerde ein, was nun zu Entscheidung des Oberlandesgerichts führte. Dabei bewertete der 2. Strafsenat des OLG nochmals sämtliche Unterlagen und Beweismittel - die Dokumentenordner füllten zwei Abstellräume, die elektronischen Gerichtsakten umfassen etwa zehn Terabyte.

Der Veranstalter der damaligen Love Parade, Fitnesskettenunternehmer Rainer Schaller, begrüßte die Entscheidung. Er vertraue auf das Rechtssystem, sagte Schaller, dieses werde Klarheit darüber bringen, was damals wirklich geschah. Gegen Schaller selbst war nie ermittelt worden. Das Gleiche gilt für den damaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland, der zwei Jahre nach der Katastrophe abgewählt worden war. Er rechne damit, als Zeuge geladen zu werden, dieser Pflicht werde er "selbstverständlich nachkommen", sagte er der "Bild".

Der Anwalt und frühere FDP-Bundesinnenminister Gerhart Baum forderte über das Strafverfahren hinaus einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dieser müsse das "Organisationsverschulden der zuständigen Behörden" aufklären.

Wo findet der Prozess statt?

Der Love-Parade-Prozess wird laut Einschätzung des Düsseldorfer Oberlandesgerichts wie ursprünglich geplant in einem Kongresszentrum auf dem Gelände der Messe Düsseldorf stattfinden. Wann die Hauptverhandlung beginne, entscheide das Landgericht Duisburg, sagte ein Sprecher. Der Verhandlungssaal im Kongresszentrum bietet mehr als 450 Personen Platz. Zu den zehn Beschuldigten kommen zahlreiche Nebenkläger. Nach früheren Angaben beläuft sich die Miete einschließlich der Nebenkosten auf 14.000 Euro pro Verhandlungstag.

Verjährungsfrist

Liegt bis zum 27. Juli 2020 kein erstinstanzliches Urteil vor, verjähren die Taten im Zusammenhang mit der Love Parade in Duisburg. Juristen nennen dies die "absolute Verjährungsfrist"- gut zehn Jahre nach dem Unglück vom 24. Juli 2010. Das letzte Opfer starb am 28. Juli desselben Jahres. Ist bis 2020 allerdings ein Urteil ergangen, ist keine Verjährung mehr möglich, bis das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist.

Wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung?

Das OLG Düsseldorf hält eine Verurteilung "für hinreichend wahrscheinlich". Wie schwierig die juristische Aufarbeitung solcher Katastrophen ist, zeigte sich in der Vergangenheit etwa beim Prozess zum Brand am Düsseldorfer Flughafen, bei dem 1996 17 Menschen an Kohlenmonoxiddämpfen erstickten und 88 weitere verletzt wurden. Elf Schweißarbeiter, Bauexperten, leitende Flughafenmitarbeiter, Feuerwehrleute und ein Architekt mussten sich vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Im Oktober 2001 stellte das Gericht den Prozess nach 89 Verhandlungstagen ein - man habe den Angeklagten keine persönliche Schuld nachweisen können.

Die Anwälte eines der Tatverdächtigen im Love-Parade-Prozess geben sich zuversichtlich. "Das Gutachten [...] mag allenfalls - wenn überhaupt - für einen Verdacht reichen, für eine Verurteilung aber sicher nicht", sagte Philip von der Meden in Hamburg. Eine Beweisfindung werde hoch problematisch, weil es auf dem Gebiet der Veranstaltungsplanung keine gesicherten Erkenntnisse gebe. Der Verteidiger Ioannis Zaimis erklärte: "Eine Verurteilung erscheint nach allem, was bislang vorliegt, nahezu ausgeschlossen."