Love-Parade-Prozess Verteidiger wollen mögliche Zeugen nicht im Saal haben

Kurz nach Beginn des Love-Parade-Prozesses haben die Verteidiger die Anwesenheit möglicher Zeugen im Verhandlungssaal kritisiert. Mehrere Zuschauer kämen als Zeugen in Betracht, rügten die Anwälte. Der Vorsitzende Richter Mario Plein erwiderte, bislang gebe es keine Zeugenladungen. Deshalb könne er den Personen die Teilnahme nicht verbieten.

Nach anhaltender Kritik unterbrach Plein aber die Sitzung, um das Problem mit der Strafkammer zu beraten. Konkret ging es etwa um die Sprecherin des Love-Parade-Veranstalters Rainer Schaller. Sie hatte sich als freie Journalistin für das Verfahren angemeldet. Nach der Kritik verließ sie den Saal.

Mehr als sieben Jahre nach der Love-Parade-Katastrophe am 24. Juli 2010 wird das Unglück zum ersten Mal juristisch aufgearbeitet. Angeklagt sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier des Veranstalters Lopavent. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Bei dem Unglück am 24. Juli 2010 waren in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang der Technoparade 21 Menschen im Alter von 17 bis 38 Jahren erdrückt worden. Mindestens 652 wurden verletzt, viele von ihnen schwer.

Nicht angeklagt sind zwei Männer, die nach der Katastrophe in der öffentlichen Meinung als Schuldige ausgemacht wurden: der später abgewählte Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) sowie der Fitnessstudio-Unternehmer Schaller, der einige Jahre vor dem Unglück über sein Tochterunternehmen Lopavent die Rechte an der Love Parade erworben hatte. Beide sollen im Verlauf des Prozesses als Zeugen aussagen.

DER SPIEGEL

Die Anklageschrift umfasst 556 Seiten. Die Staatsanwaltschaft Duisburg spricht darin von schwerwiegenden Fehlern bei Planung und Genehmigung. Auch seien Sicherheitsauflagen nicht überwacht worden. Im Prozess sollen aber nur 23 Seiten verlesen werden. Es ist unklar, ob es am ersten Verhandlungstag dazu kommen wird. Das bleibe abzuwarten, da möglicherweise mit Anträgen der Verteidigung zu rechnen sei, die das verhindern könnten, hatte eine Gerichtssprecher schon im Vorfeld gemutmaßt.

Beobachter erwarten wegen der vielen Beteiligten und zahlreichen Beweismittel einen der umfangreichsten Prozesse der vergangenen Jahrzehnte. Aus Platzgründen hat das Landgericht Duisburg die Hauptverhandlung in eine Kongresshalle nach Düsseldorf verlegt. Rund 500 Menschen finden darin Platz. Die Angeklagten werden von rund 30 Juristen verteidigt. Der Anklage haben sich mehr als 60 Nebenkläger angeschlossen. Sie werden von weiteren 35 Anwälten vertreten.

Notfallseelsorge-Team ist vor Ort

Mehr als 200 Plätze hatte das Gericht für Besucher reserviert. Am ersten Verhandlungstag hatten sich allerdings deutlich weniger Zuschauer eingefunden als erwartet. 45 Menschen kamen. Ein vierköpfiges Notfallseelsorge-Team stand als Beistand für Angehörige, Traumatisierte und Besucher bereit. Das soll künftig an jedem der bisher 111 bis Ende 2018 angesetzten Verhandlungstage der Fall sein.

Vor Beginn des Love-Parade-Prozesses hatten die ersten Zuhörer schon am frühen Morgen auf Einlass gewartet. "Ich habe mich gefreut, dass endlich der Prozess losgeht. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich das heute überhaupt schaffe", sagte der Nebenkläger Manfred Reißaus. Er fühle sich sehr unruhig und nervös. Reißaus hatte seine Tochter Svenja bei dem Unglück verloren.

Der große Umfang des Verfahrens spiegelt sich auch in der Menge der Akten wider: Die sogenannte Hauptakte, die beim Prozess in Griffweite der Richter steht, umfasst derzeit 117 Bände mit 53.500 Seiten. Hinzu kommen rund 1000 Ordner mit Beweismitteln und weiteren Unterlagen sowie rund tausend Stunden Videomaterial mit den Aufnahmen von Überwachungskameras und Handys. Sollte bis Ende Juli 2020 kein Urteil gefallen sein, verjähren die Vorwürfe.

SPIEGEL TV Magazin: Chronik einer Katastrophe