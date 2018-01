Love-Parade-Prozess Nordrhein-Westfalen will offenbar mehr Geld für Opfer bereitstellen

Das Land Nordrhein-Westfalen will den Opfern und Hinterbliebenen der Love-Parade-Katastrophe während des laufenden Prozesses in Düsseldorf stärker finanziell helfen. "Der Prozess vor dem Landgericht ist für die Betroffenen nun erneut mit erheblichen Belastungen verbunden", sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann der "Bild"-Zeitung. "Die Landesregierung will Opfer und Angehörige bei der Bewältigung dieser Belastungen unterstützen."

Die Nachrichtenagentur dpa zitierte vorab aus dem Zeitungsbericht. Demnach sollen in diesem Jahr 300.000 Euro an Landesmitteln an die Stiftung "Duisburg 24.07.2010" fließen, damit Angehörige während des Verfahrens durch Betreuerteams vor Ort psychologisch und seelsorgerisch unterstützt werden können. Weitere 100.000 Euro sollen durch einen Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz 2018 mobilisiert - und Nebenkläger so bei ihren Unterkunfts- und Reisekosten teilweise entlastet werden.

Beim Love-Parade-Unglück am 24. Juli 2010 waren im dichten Gedränge am einzigen Zu- und Abgang 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent angeklagt.

Der Prozess hatte im Dezember begonnen (die wichtigsten Fragen und Antworten dazu können Sie hier nachlesen). Aus Platzgründen findet das Verfahren des Duisburger Landgerichts in der Düsseldorfer Messe statt.

SPIEGEL TV Magazin (2011): Chronik einer Katastrophe