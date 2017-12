Love-Parade-Prozess Vorwurf der Körperverletzung ausgeweitet

Im Prozess um die Katastrophe bei der Duisburger Love Parade hat das Landgericht den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage die Zahl aus prozessökonomischen Gründen auf 18 Fälle beschränkt. Mindestens 652 Menschen waren damals verletzt worden.

Das Gericht befand nun, dass auch sämtliche Verletzungen der Nebenkläger Teil der Anklage sind. Damit müssen sich nun einige Angeklagte wegen Körperverletzung in 50, die anderen in 33 Fällen verantworten. Zehn Personen sind angeklagt, darunter Mitarbeiter der Stadt Duisburg und der Firma Lopavent, deren Team die Love Parade veranstaltete.

Die Verteidiger brachten bei der Verhandlung eine umfassende Besetzungsrüge vor. Sie sind der Ansicht, dass der Fall vor der falschen Strafkammer verhandelt wird. "Die Besetzung ist rechtswidrig und verletzt das Grundrecht unseres Mandanten auf den gesetzlichen Richter", sagte einer der Verteidiger.

Der Grund: Zunächst hatte die 5. Große Strafkammer des Düsseldorfer Landgerichtes die Anklage zurückgewiesen, eine Verurteilung sei unwahrscheinlich. Das sahen die Richter am Düsseldorfer Oberlandesgericht anders - und ordneten an, die Hauptverhandlung vor der 6. Großen Strafkammer des Duisburger Landgerichts abzuhalten. Die Anwälte kritisieren diese Übertragung nun als willkürlich.

Zuvor hatte das Landgericht die Befangenheitsanträge gegen zwei Ersatzschöffen abgelehnt. Verteidiger hatten argumentiert, die Kinder der Schöffen seien Besucher der Love Parade gewesen. Auch wenn sie dabei nicht Zeugen des Unglücks wurden, könnten ihre Eltern dadurch befangen sein.

Am 24. Juli 2010 waren viele Zehntausend Menschen nach Duisburg zur Love Parade gekommen. Was eine riesige Party werden sollte, endete tödlich: Als zu viele Besucher gleichzeitig an dem einzigen Ein- und Ausgang des Veranstaltungsgeländes waren, wurden 21 Besucher zwischen 17 und 38 Jahren an einer engen Rampe erdrückt. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt. Viele von ihnen leiden bis heute körperlich und seelisch unter den Folgen.

Das Verfahren steht unter Zeitdruck: Ende Juli 2020 verjähren die Vorwürfe. Das Landgericht hat bis Dezember 2018 zunächst 111 Verhandlungstage angesetzt.

