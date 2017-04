Prozess zur Love-Parade-Katastrophe "Nun herrscht Erleichterung"

Wer trägt Schuld am Love-Parade-Unglück in Duisburg mit 21 Toten? Diese Frage soll nun doch in einem Strafprozess geklärt werden. Staatsanwaltschaft und Opferanwälte begrüßen die Entscheidung.