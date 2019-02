Ein betrunkener Mann hat in Baden-Württemberg mit einem gestohlenen Fahrzeug einen Unfall gebaut: Der 24-Jährige ohne Führerschein stahl das Auto am Montag gegen 23.30 Uhr in Böblingen und fuhr davon, wie die Polizei mitteilte. In Ludwigsburg verlor er dann die Kontrolle über den Wagen: Er fuhr geradeaus über einen Kreisverkehr, streifte ein parkendes Auto und einen Baum, und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Er alarmierte selbst die Polizei, flüchtete dann aber zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach dem Mann einen Hubschrauber ein, wie das zuständige Präsidium mitteilte. Aufgegriffen wurde der 24-Jährige schließlich bei sich daheim.

Die Nacht musste der Mann zum Ausnüchtern auf dem Polizeirevier verbringen. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.