Prozess in Stuttgart Mann gesteht Tötung mit Bratpfanne und Messer

Ein 56-Jähriger muss sich in Stuttgart wegen Mordes verantworten. Er soll seine Lebensgefährtin mit einer Bratpfanne und einem Küchenmesser getötet haben. "Bei mir hat es bumm gemacht", gestand der Kfz-Mechaniker nun vor dem Landgericht.

"Es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern", sagte der Mann. Nach etlichen Streits in 16 Jahren Beziehung sei ein Damm gebrochen, sagte der Angeklagte über die Tat vom vergangenen Juni. Mehrfach brach er in Tränen aus.

"Ich habe gerade meine Lebensgefährtin umgebracht", hatte er laut Gericht schon in einem Notruf kurz nach der Tat der Polizei gesagt. "Ich habe sie erschlagen und erstochen."

Heimtückisch soll er die 60-Jährige erst mit einer schmiedeeisernen Bratpfanne niedergeschlagen und ihr dann ein Küchenmesser mehrfach in die Brust gestochen haben. Grund für die Eskalation beim Frühstück seien die üblichen Streitigkeiten gewesen, sagte er.

In acht Verhandlungstagen soll nun geklärt werden, ob der Angeklagte das Verbrechen geplant hatte. Er verneinte dies. In Vernehmungen nach der Tat hatte er eingeräumt, dass er sich die Bratpfanne zurechtgestellt hatte. Zudem gibt es laut Gericht Internet-Belege, nach denen er sich am Morgen direkt vor der Tat über das Strafmaß bei vorsätzlichem und heimtückischem Mord kundig gemacht hat.