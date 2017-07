Rheinland-Pfalz Polizeieinsatz nach Drohung gegen Polizisten und Ärzte in Ludwigshafen

Eine Drohung gegen Polizisten und Ärzte hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Einheiten waren in Ludwigshafen unterwegs, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Wenige Stunden später gab die Polizei Entwarnung: Die bisherigen Ermittlungen hätten keine konkrete Gefährdungssituation gegeben.

Hintergrund für den Einsatz war laut Polizei der Hinweis einer Zeugin. Diese habe nach eigener Aussage in der Stadt einen Mann getroffen, der gedroht habe, Ärzte oder Polizisten töten zu wollen. Anschließend sei er in einen Linienbus in Richtung eines Krankenhauses gestiegen. Was hinter der Drohung steckt, ist noch immer offen. Die Fahndung nach dem Unbekannten dauert laut Polizei an.

Unter der Kleidung des Mannes will eine Zeugin Drähte gesehen haben. Dabei könnte es sich um einen Sprengstoffgürtel handeln - aber auch um die Drähte eines Langzeit-EKGs. Die Polizei schützte sicherheitshalber das St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus in Ludwigshafen sowie mehrere Arztpraxen.

Im Dezember hatte der Fund einer Nagebombe in Ludwigshafen für Schlagzeilen gesorgt. Ein Zwölfjähriger soll versucht haben, einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt zu verüben.