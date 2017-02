Kind mit Schlafsack erdrosselt Mutter zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt

Die Mutter des kleinen Juri aus Schleswig-Holstein ist wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden. Die 34-jährige Ramona R. aus Eutin habe im April 2016 ihren zwei Jahre und neun Monate alten Sohn mit seinem Schlafsack erdrosselt, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Lübeck bei der Urteilsverkündung. Das habe die Beweisaufnahme zweifelsfrei ergeben. Für einen Unfall gebe es ebenso wenig Anhaltspunkte wie für einen anderen Täter.

Die Angeklagte, die die Tat bis zum Schluss bestritten hatte, verfolgte den Schuldspruch ohne erkennbare Regung. Mit dem Urteil gingen die Richter über die Anträge von Staatsanwaltschaft und Nebenklage hinaus, die sechs beziehungsweise acht Jahre Haft gefordert hatten.

R. habe den zwei Jahre und neun Monate alten Jungen am Abend des 13. April 2016 in einem Kinderschlafsack ins Bett gelegt, hatte Staatsanwalt Nils-Broder Greve zu Prozessbeginn gesagt. Doch anstatt zu schlafen, sei der Junge in seinem Bettchen herumgehüpft, hieß es in der Anklage. "Um das zu unterbinden, fasste die Angeklagte den Stoff des Schlafsacks und drehte ihn am Halsausschnitt zusammen, so dass das Kind erstickte", sagte der Staatsanwalt.